Le Pérou approuve un règlement d’une valeur d’environ 180 000 $ avec une entreprise de gravier après un déversement présumé et une rupture d’égout – Shaw Local

Le conseil municipal du Pérou a approuvé à l’unanimité un règlement lundi qui dégagera Mertel Gravel Co. de toute responsabilité concernant un prétendu incident de déversement de ciment en échange de la société fournissant les matériaux en béton de la ville pour les trois prochaines années.

Le règlement résout un différend entre Mertel et le Pérou où la ville allègue que le déversement de ciment par la société de gravier a contribué à une rupture d’égout au sud du lycée La Salle-Pérou en septembre 2021. La ville devrait gagner environ 180 000 $ du règlement, selon Conseiller juridique Scott Schweickert.

En vertu de la résolution proposée, pour une période de trois ans, Mertel fournirait 2 200 verges cubes de béton et 2 200 tonnes de granulats CA6 à l’ingénieur municipal pour les stationnements et les chaussées. Le Pérou bénéficiera d’une remise de 10 % plus une remise supplémentaire de 150 000 $ sur le prix du marché de ces matériaux.

En retour, le Pérou dégagerait Mertel de toute responsabilité entourant le différend.

Une photo de débris de béton déversés illégalement dans le ravin près du lycée La Salle-Pérou en septembre 2021 (Photo fournie par l’école secondaire La Salle-Pérou)

Le dumping présumé ayant contribué à une rupture d’égout s’est produit en septembre 2021. Le Pérou a été alerté d’un débordement d’égout et a notifié l’EPA de l’État. L’IEPA a mené une inspection et a déclaré que la rupture d’égout était due à un blocage sans rapport avec le déversement de l’entreprise dans la région. La ville a confirmé que le blocage avait causé la rupture de l’égout, mais a découvert plus tard que du ciment s’était écoulé dans le ponceau pluvial et avait endommagé le tuyau et le trou d’homme, selon Schweickert.

Schweickert a déclaré que l’accord avait été conclu parce que la ville disposait de preuves, y compris de vidéosurveillance, que Mertel déversait du ciment dans la zone, considérée comme un facteur contributif au problème des égouts. Étant donné que le déversement présumé de Mertel n’était qu’un facteur contributif, la ville gagnera une partie des dommages, soit environ 180 000 $, au lieu du coût total des dommages de 282 000 $.

Schweickert a déclaré que les représentants de la ville et de Mertel avaient discuté de plusieurs possibilités pour résoudre le problème, notamment le paiement en espèces, la couverture d’assurance, la fourniture de matériaux gratuits ou à prix réduit et le transfert de propriété.

Une voie de résolution impliquait une propriété de 50 acres appartenant à Mertel dans les limites de la ville de La Salle à l’est des Ménards du Pérou.

La semaine dernière, le maire de La Salle, Jeff Grove, a déclaré que les autorités péruviennes avaient tenté d’annexer ces 50 acres de terre de Mertel à La Salle en échange de la couverture des 282 000 $ de dommages suite à une rupture d’égout.

Grove a déclaré que le Pérou avait déclaré à Mertel que son déversement de ciment dans un ravin au sud du lycée La Salle-Pérou avait contribué à une rupture d’égout. Le Pérou ne ferait pas payer Mertel pour les dommages si la société désannexait la parcelle de terrain de 50 acres dans sa ville, a déclaré Grove.

Schweickert a déclaré que la propriété faisait l’objet de discussions lors de réunions entre Mertel et la ville. Il a dit qu’il avait fait des recherches sur les propriétés appartenant à Mertel dans la région, et quand cela a été évoqué, Schweickert a déclaré que les représentants de Mertel lui avaient parlé d’une clause spécialement négociée dans le contrat de Mertel avec La Salle disant que la propriété pouvait être annexée à La Salle à à tout moment sans raison.

Mertel a ensuite rencontré La Salle et a présenté une pétition pour la désannexion le 4 août. Schweickert a déclaré que les responsables de La Salle « avaient refusé d’avancer » sur la pétition pendant plusieurs semaines. Interrogé lundi sur les commentaires de Schweickert, Grove a déclaré que les responsables de la ville de NewsTribune prenaient du temps pour traiter, poser des questions sur les raisons de l’annexion et poursuivre toutes les options légales pour empêcher la désannexion.

Schweickert a déclaré qu’une offre avait été faite à La Salle pour impliquer la ville dans les plans de développement des rues et des sentiers pédestres et que la ville voisine avait refusé de participer à ces discussions. Grove a déclaré lundi que cette offre n’avait été faite lors d’aucune des réunions de La Salle avec le Pérou et Mertel.

Mertel a choisi de retirer les documents de désannexion le 12 septembre, selon des communications entre Mertel et les avocats de la ville de La Salle.

Après le retrait de l’accord de désannexion, le Pérou et Mertel se sont mis d’accord sur le règlement actuel.

Le ravin au sud du lycée La Salle-Pérou, qui était un site de décharge présumé pour Mertel Gravel Co. au Pérou. (Scott Anderson – sanderson@shawmedia.com)

Selon Schweickert, la zone au sud du lycée La Salle-Pérou où le déversement et la rupture des égouts se sont produits est utilisée depuis longtemps comme décharge et zone de lavage pour plusieurs entités. Le rapport de police de l’incident indique qu’un témoin oculaire sur les lieux a rapporté que la zone était utilisée comme décharge de ciment depuis les années 1980.

Schweickert a déclaré que Mertel avait pleinement coopéré et reconnu son rôle contributif.

L’avocat de Mertel, Jonathan Brandt, était présent à la réunion du conseil de lundi et a déclaré que Mertel n’avait pas été contraint par la ville de désannexer les terres de La Salle, en réponse à une question de l’échevin Jim Lukosus.

“Mon client a peut-être été une petite partie du problème de la conduite d’égout endommagée”, a déclaré Brandt. “Même si l’IEPA a conclu que Mertel n’était pas réellement responsable, Mertel Gravel Co. veut volontairement être une grande partie de la solution au profit des parcs du Pérou et de toute la vallée de l’Illinois.”