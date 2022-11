Le Pérou accueillera le 2e événement annuel Light up the Night – Shaw Local

Le Pérou se prépare à accueillir son deuxième événement annuel Illuminez la nuit avec un défilé illuminé, des visites avec le Père Noël et d’autres activités.

Le défilé illuminé débutera à 17 h au Centennial Park et parcourra Peoria Street et Shooting Park Road jusqu’à Washington Park. À 18 h, le Père Noël sera à Washington Park et il y aura des biscuits, des cadeaux et du chocolat chaud.

Le maire Ken Kolowski a déclaré qu’il avait été inspiré pour lancer un défilé illuminé au Pérou après avoir vu Spring Valley avant de devenir maire. Une fois élu à ce poste, il a voulu faire quelque chose de similaire et a aidé à organiser le premier défilé annuel illuminé du Pérou l’année dernière.

Kolowski a déclaré que le défilé était un succès et qu’il savait que c’était quelque chose que la ville devait continuer. Tout le monde est invité à se joindre au défilé, et il n’est pas trop tard pour participer.

“Je n’avais jamais vu autant de monde sur Peoria Street, alignés le long des rues”, a déclaré Kolowski. “C’était fabuleux, la participation était (super) et c’était tellement amusant.”

Cette année, Kolowski a déclaré s’attendre à un événement similaire, mais avec un peu de chance avec de nouveaux chars créatifs et encore plus de lumières. De nombreuses petites entreprises participent au défilé avec les pompiers et la police de la ville.

“Celui-ci l’année dernière a été un si grand succès et nous espérons juste que celui de cette année l’égalera… et le rendra encore meilleur cette année”, a déclaré Kolowski. « Cela rassemble la communauté et la joie de Noël. C’est le début de la saison des fêtes, et c’est juste amusant.

Pour plus d’informations sur le parcours du défilé ou pour vous inscrire pour participer au défilé, rendez-vous sur https://www.peru.il.us/community/resident-notice. La ville accepte toujours les inscriptions au défilé et tout le monde peut s’y joindre.