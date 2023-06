Le Pérou a violé les droits d’une fille de 13 ans violée à plusieurs reprises par son père, selon les règles de l’ONU

Le Pérou a violé les droits d’une jeune fille de 13 ans qui avait été violée à plusieurs reprises par son père en lui refusant un avortement après qu’elle soit tombée enceinte, a jugé l’ONU.

Les Nations Unies création d’un comité des droits de l’enfant cette semaine que les autorités péruviennes avaient violé les droits à la santé et à la vie de la jeune fille, connue sous le pseudonyme de Camila, en ne lui fournissant pas d’informations et d’accès à un avortement légal et sûr.

La fille autochtone, d’Apurímac, dans les hautes terres péruviennes, avait été abusée sexuellement par son père depuis l’âge de neuf ans.

« Je suis consternée par la manière dont une jeune de 13 ans victime de viol et d’inceste a été traitée par les autorités nationales », a déclaré Ann Skelton, présidente du comité de l’ONU.

« Loin d’être protégée, compte tenu de son extrême vulnérabilité, elle a été de nouveau victimisée et harcelée par les autorités sanitaires, policières et judiciaires. Elle était en fait passée de victime à délinquante », a ajouté Skelton.

L’avortement est une infraction pénale au Pérou, sauf s’il existe une menace pour la vie de la femme ou un risque grave et permanent pour sa santé. Cependant, lorsque Camila est tombée enceinte en 2017 et a été emmenée dans un hôpital d’Abancay, elle n’a pas été informée de son droit à un avortement thérapeutique, bien qu’elle ait déclaré à plusieurs reprises qu’elle ne voulait pas avoir l’enfant de son père ou être enceinte.

Lorsque Camila et sa mère ont demandé une interruption légale de grossesse, elles n’ont reçu aucune réponse ni du parquet ni des autorités sanitaires. L’avortement thérapeutique est autorisé au Pérou depuis 1924.

Camila a fait une fausse couche et a ensuite été accusée et reconnue coupable d’avortement volontaire sur la base d’aucune preuve autre que ses déclarations répétées selon lesquelles elle ne souhaitait pas poursuivre la grossesse.

« Elle a été à nouveau victimisée dans les services de santé en lui refusant un avortement », a déclaré Rossina Guerrero, directrice de programme à Promsexel’organisation qui a porté le cas de Camila devant le comité de l’ONU en 2020. Elle a affirmé que ses droits en vertu de l’ONU Convention sur les droits de l’enfant avait été violé.

«De plus, des infirmières sont allées avec des policiers pour [Camila’s] maison pour l’obliger à se rendre à un contrôle après avoir fait une fausse couche.

« Le même procureur qui enquêtait sur son père pour l’avoir violée l’a ensuite accusée d’avortement intentionnel et a demandé sa poursuite. Cela n’a fait qu’ajouter à l’impact grave sur sa santé mentale.

Le comité de l’ONU a conclu que Camila était victime de « discrimination fondée sur son âge, son sexe, son origine ethnique et son statut social » étant donné que sa « demande d’avortement a été ignorée à plusieurs reprises et que sa maison et son école ont été fréquemment envahies ».

Elle a ajouté que son « absence d’accès à un avortement sécurisé constituait une différence de traitement fondée sur son sexe, lui refusant l’accès à un service essentiel à sa santé et la punissant pour ne pas avoir respecté les stéréotypes de genre sur son rôle reproductif ».

Il a demandé au Pérou de dépénaliser l’avortement dans tous les cas de grossesse infantile et de garantir l’accès à des services d’avortement sûrs et à des soins après avortement pour les filles enceintes.

C’est la troisième fois que le comité de l’ONU constate que le Pérou a violé les droits des adolescentes. Dans un cas, un adolescent de 13 ans, connu sous le nom de LC, est devenue paraplégique après avoir tenté de se suicider après avoir été mise enceinte par son agresseur. Dans le second cas, KL, 17 ans s’est vue refuser un avortement alors qu’elle avait un fœtus anencéphale.

Le bureau du médiateur péruvien a déclaré que les centres d’urgence pour femmes avaient traité 2 388 cas de viol impliquant des filles et des adolescentes entre janvier et avrilsoit environ 20 cas par jour.

La fécondité chez les filles âgées de 10 à 14 ans n’a cessé d’augmenter ces dernières années. Il y a eu une augmentation de 14% entre 2021 et 2022, selon le Carte du Fonds des Nations Unies pour la population sur la grossesse et la maternité chez les adolescentes au Pérou.