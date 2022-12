Le Pérou a prêté serment à la première femme dirigeante du pays après la tentative de coup d’État du président déchu

L’ancien président du Pérou a tenté de se débarrasser du gouvernement et d’en installer un nouveau avant un prochain procès en destitution.

Il est maintenant détenu et a été démis de ses fonctions de président, selon CNN.

Le vice-président a prêté serment en tant que président, entrant dans l’histoire en tant que première femme dirigeante du pays.

Dina Boluarte est entrée dans l’histoire en prêtant serment mercredi en tant que première femme présidente du Pérou après l’éviction du président Pedro Castillo. Boluarte avait été vice-président.

Deux fois mis en accusation Castillo a été arrêté Mercredi après avoir tenté de se débarrasser de l’actuel congrès et d’installer un gouvernement d’urgence dans un effort pour restaurer “l’état de droit et la démocratie”. Château, qui devait faire face à un troisième procès en destitutiona également exprimé son intention de créer une nouvelle constitution, par CNN.

Plusieurs personnalités de l’administration – dont quatre ministres et le chef de l’armée du pays – ont démissionné au milieu du conflit.

Suite à la tentative de dissolution du congrès, 101 législateurs ont voté pour retirer Castillo avec six voix dissidentes et 10 abstentions. Castillo était alors détenu.

Boluarte a prêté serment par la suite, le Associated Press a rapporté.

“Il y a eu une tentative de coup d’Etat… qui n’a pas trouvé d’écho dans les institutions, ni dans la rue”, a déclaré Boluarte, selon le Presse associée.

“Ce que je demande, c’est un espace, un temps pour sauver le pays”, a-t-elle ajouté.

Boluarte a assumé la vice-présidence en juillet 2021, tout comme Castillo, et a également agi en tant que ministre du développement et de l’inclusion sociale.

Pendant un peu plus d’un an au pouvoir, Castillo a rencontré 60 membres du cabinet et a fait face à de nombreuses enquêtes, selon CNN.