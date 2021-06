Le Pérou a presque triplé son nombre de morts au Covid-19 après avoir révisé sa méthode de comptage une semaine avant les principales élections

La nation latino-américaine de 33 millions d’habitants a fait un bilan douloureux des dégâts causés par la pandémie. Son gouvernement a révélé qu’il avait mis à jour le nombre de morts de Covid-19 à 180.764 – une forte augmentation par rapport au chiffre précédent de 69.342. La nouvelle a été annoncée par le Premier ministre Violeta Bermudez lors d’une conférence de presse lundi.

La mise à jour est intervenue après qu’un groupe d’experts a conseillé le gouvernement sur la manière de mieux lier les décès au Pérou avec l’épidémie qui fait rage. Auparavant, seuls les patients avec une infection confirmée étaient inclus dans les listes. Le nouveau chiffre est plus proche de ce que l’on appelle « l’excès de décès » – une mesure utilisée par les chercheurs pour estimer le sous-dénombrement potentiel des décès sur la base des statistiques des années précédentes. Le nouveau record de décès couvre la période allant de mars 2020 au 22 mai de cette année.

Le mois dernier, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que les décès liés à Covid-19 étaient probablement sous-estimés dans le monde et qu’environ 6 à 8 millions de personnes auraient en fait été tuées par la maladie, par rapport au chiffre officiel de plus de 3,4 millions.

Le Pérou est l’un des pays les plus durement touchés par l’épidémie. L’infection a submergé son système de santé, qui n’avait pas les réserves pour atténuer l’impact. Le gouvernement ne pouvait pas non plus se permettre un programme de test à la même échelle que les pays plus riches pourraient déployer pour suivre la propagation de l’infection ni pour acheter et déployer rapidement des vaccins.

Le nouveau nombre de morts est le troisième en Amérique latine après le Brésil et le Mexique, qui sont nettement plus peuplés que le Pérou. Ils comptent respectivement plus de 210 millions et 130 millions d’habitants. Le Pérou a maintenant le pire nombre de décès par habitant au monde, bien plus de 500 pour 100 000 habitants.

Le tableau de bord Johns Hopkins, qui n’a pas encore mis à jour le nombre de morts au Pérou, classe la Hongrie comme le pire dans cette métrique, avec 304,33 décès pour 100 000 habitants.

Les dégâts causés par Covid-19 ont alimenté les troubles politiques qui frappent déjà le Pérou. Le président Martin Vizcarra a été destitué et démis de ses fonctions par le parlement en novembre pour «Incapacité morale» pour diriger le pays.

Ce dimanche, le Pérou organise le deuxième tour des élections générales pour déterminer le prochain chef de l’Etat. Le dirigeant syndical de gauche Pedro Castillo et la femme d’affaires conservatrice Keiko Fujimori, la fille de l’ancien dirigeant Alberto Fujimori, qui purge une peine de prison pour corruption, se disputent le poste.

