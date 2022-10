Le Pérou a eu cinq présidents en sept ans. Castillo est-il le prochain à partir ?

LIMA, Pérou – Pour les Péruviens, la nouvelle était aussi familière que décourageante – le procureur en chef du pays a déposé une plainte de 376 pages, basée sur une longue piste documentaire et le témoignage de plusieurs témoins, accusant le président de prendre des pots-de-vin pour des contrats d’infrastructure et de vendre des emplois dans la bureaucratie publique.

La procureure en chef Patricia Benavides demande au Congrès péruvien de lever l’immunité présidentielle de Pedro Castillo 14 mois seulement après son entrée en fonction, ouvrant la voie à ses poursuites pénales et à son éviction potentielle.

La publication de la plainte mardi est intervenue quelques heures seulement après l’arrestation de trois des conseillers de Castillo et de trois dirigeants d’entreprise accusés d’avoir secrètement financé sa campagne l’année dernière.

La balle est désormais dans le camp du Congrès. Castillo, un populiste de gauche devenu président étranger, a survécu à un vote de destitution en mai, lorsque les législateurs n’ont pas réussi à rassembler la supermajorité requise des deux tiers. Mais maintenant, alors qu’ils entrent dans un territoire constitutionnel inexploré, ils pourraient donner suite à la plainte de diverses manières, notamment en suspendant Castillo de ses fonctions ou en l’évinçant à la majorité simple.

Dans sa crise politique incessante, cette nation sud-américaine a peut-être déjà établi un record mondial pour avoir traduit en justice d’anciens présidents. Pourtant, jusqu’à présent, il a maintenu une norme démocratique selon laquelle les dirigeants en exercice ne peuvent être poursuivis.

Un ancien président purge une longue peine de prison pour avoir dirigé des escadrons de la mort, un autre lutte contre l’extradition des États-Unis pour répondre aux accusations de pots-de-vin et deux autres attendent que leurs affaires de corruption soient entendues. Un cinquième s’est suicidé en 2019 alors que la police entrait chez lui pour l’arrêter pour corruption.

Le mandat bref et chaotique de Castillo a été dominé par des allégations de corruption et d’incompétence. Depuis sa prise de fonction en juillet 2021, il a brûlé sa capitale politique ; sa cote d’approbation est tombée à moins de 20 ans.

L’ancien instituteur rural et leader de la grève sauvage, qui s’est présenté comme le candidat de longue date du parti marxiste-léniniste du Pérou libre, a fondé toute son identité politique sur ses origines modestes et ses affinités supposées avec les pauvres. Mais les critiques disent qu’il a trahi les citoyens les plus marginaux du Pérou, notamment en ne s’attaquant pas à la faim généralisée.

La moitié des 33 millions d’habitants du Pérou souffrent d’insécurité alimentaire, soit le double du niveau d’avant la pandémie et devrait continuer d’augmenter car les engrais normalement importés d’Ukraine et de Russie ne sont pas remplacés. La réponse de Castillo a été d’insister sur le fait que les Incas se débrouillaient sans engrais modernes et que seuls les « paresseux » en souffriraient.

Benavides a annoncé la plainte constitutionnelle à la télévision en direct, flanqué d’une douzaine d’autres responsables de l’application des lois, dont Harvey Colchado, le colonel de police qui mène l’enquête sur le cercle restreint du président et que Castillo a tenté de licencier.

Benavides a déclaré que son équipe avait découvert une “organisation criminelle intégrée au gouvernement dans le but de capturer, contrôler et diriger les processus de passation de marchés à différents niveaux de l’État pour obtenir des profits illicites”.

Castillo a répondu par sa propre conférence de presse télévisée – exclusivement pour les médias étrangers, avec les journalistes péruviens en lock-out – accusant ses adversaires de lancer un «coup d’État». Il demande maintenant une injonction du tribunal pour suspendre l’action de Benavides.

L’article 117 de la Constitution du Pérou autorise les plaintes constitutionnelles contre les présidents pour trahison, ingérence dans les élections ou dissolution illégale du Congrès.

Il est distinct de l’article 113, qui permet la révocation d’un président pour « incapacité morale », un terme du XIXe siècle qui a été écrit pour couvrir l’infirmité mais qui a été utilisé deux fois ces dernières années pour forcer deux présidents à quitter leurs fonctions.

Le Pérou est également signataire de la Convention des Nations Unies sur la corruption. Certains juristes disent que cela oblige la nation andine à sévir contre la corruption présidentielle flagrante, avec une réinterprétation de l’article 117 le meilleur moyen de combler le vide dans la jurisprudence péruvienne.

L’article 117 n’exige qu’une majorité simple au Congrès pour évincer Castillo. L’article 113 exige la supermajorité des deux tiers.

« Vous ne pouvez pas avoir un président qui dirige une organisation criminelle mais qui est autorisé à terminer son mandat. Ce serait fou », a déclaré Luciano López, professeur à l’Université catholique pontificale du Pérou et l’un des universitaires qui ont proposé pour la première fois de tester les limites du traité de l’ONU au sein du système péruvien.

La majorité du Congrès est ultraconservatrice et viscéralement hostile à Castillo. Mais avec de nombreux législateurs désireux de voir leurs mandats, qui doivent se terminer en 2026, il n’est pas clair s’ils approuveront la plainte constitutionnelle et risqueront la possibilité d’élections anticipées.

De nombreux analystes affirment que licencier le président sans tenir d’élections législatives parallèlement à un vote pour pourvoir un poste présidentiel vacant serait politiquement non viable et pourrait déclencher des manifestations de masse. Le Congrès, endurant son propre flux incessant de scandales éthiques et de corruption, est encore moins populaire que Castillo, avec une approbation d’environ 13 %.

L’exemple le plus flagrant d’accusations d’inconduite est le viol présumé en juillet par le membre du Congrès Freddy Díaz d’un assistant. Ses collègues ont suspendu Díaz pour avoir consommé de l’alcool dans les locaux de l’Assemblée législative, mais ont refusé de répondre à l’accusation de viol, ce qui pourrait entraîner son expulsion. Díaz nie tout acte répréhensible.

Selon la manière dont le Congrès répondra à la nouvelle plainte, Castillo ou Benavides pourraient faire appel devant la cour constitutionnelle du Pérou. Ce tribunal a une majorité conservatrice et est considéré comme peu susceptible de se prononcer en faveur de Castillo.

Alexandra Ames, politologue à l’Université du Pacifique de Lima, a reconnu que laisser un président potentiellement criminel au pouvoir nuirait davantage à la démocratie en difficulté du Pérou. Mais elle a averti que l’évincer en utilisant un mécanisme non testé et peut-être illégitime pourrait ouvrir la porte à un démagogue plus extrême – et durable.