La chanson pop dramatique avait plus de 15,17 millions de flux mondiaux le 11 janvier, puis a battu son propre record avec plus de 17,01 millions de flux le 12 janvier.

Becky Bass, responsable des Global Hits de Spotify, a déclaré à Billboard qu’un certain nombre de facteurs avaient contribué à l’essor de la chanson.

« Je pense vraiment que c’est une tempête parfaite », a déclaré Bass. « Quand nous parlions du public qu’elle avait avant la sortie – c’est un public très jeune, féminin et engagé. Donc, ils ont vraiment déclenché la flamme. Mais maintenant, ce que vous avez, c’est qu’il voyage bien au-delà de ce public. Et De toute évidence, les plateformes de médias sociaux ont aidé, mais je pense que le bouche à oreille. C’est une chanson dont vous parlez avec tout le monde en ce moment.

La chanson, qui est sortie le 8 janvier, est le premier single de Rodrigo.

Rodrigo joue également dans «High School Musical: The Musical: The Series».

Sa chanson précédemment publiée « All I Want » est également dans le top 40 de Spotify US Daily.