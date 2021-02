Le permis de bar de Jeremy Calvert, papa de maman adolescente, suspendu pour violations de Covid-19 après des plaintes de surpeuplement

La licence de Jeremy Calvert, papa TEEN Mom 2, pour son bar en Virginie-Occidentale, a été suspendue pour violations de Covid-19 après des plaintes de surpeuplement et d’absence de distanciation sociale.

Le soleil peut confirmer Léa Messerex-mari JérémieLa licence de son bar The Pint Pub, également connu sous le nom de Copper Pint Irish Pub, est actuellement suspendue, selon la West Virginia Alcohol Beverage Control Administration.

Selon l’ordonnance de suspension obtenue par la publication de nouvelles WCHS, un agent d’exécution a reçu des plaintes pour violations de Covid-19 et s’est rendu au pub samedi.

L’agent a pris des photos et des vidéos pour montrer que le pub représentait plus de 50% de la capacité d’accueil, selon l’ordre.

Les directives de distanciation sociale et les couvertures faciales des invités et du personnel ont été violées, alors que les amateurs de bar dansaient et s’entassaient, affirme l’ordre.

Selon le point de vente, la licence a été immédiatement suspendue et le bar doit rester fermé.

Le propriétaire peut soumettre une lettre d’explication et un plan d’amélioration avant le 2 mars pour pouvoir rouvrir.

D’autres violations pourraient entraîner des frais, la suspension, la rénovation de la licence et plus encore.

Jeremy, 32 ans, a révélé en mai 2020 qu’il avait acheté un bar.

Il a sous-titré une photo du pub: « J’ai hâte d’ouvrir la salope, encore une tonne de travail à faire mais on y arrive. »

La licence a été délivrée à Jeremy et à son partenaire commercial le 10 août 2020.

Les invités taguent souvent des photos du bar sur Instagram, y compris l’ex-femme de Jeremy, Leah, avec qui il partage sa fille Adalynn, âgée de 8 ans.

Jeremy travaille également comme ingénieur pipeline.

Sa carrière a été un scénario sur Adolescent maman 2, car le travail le tient hors de la ville pendant des mois à la fois pendant que Leah, 28 ans, s’occupe de leur fille.

Leah est aussi maman des jumeaux Ali et Aleeah, 11 ans, avec ex-mari Corey Simms.

Leah et Jeremy se sont mariés en 2012 après son divorce avec son premier mari Corey.

Ils ont divorcé en 2015 et ont été intermittents au fil des ans, bien qu’ils ne soient pas ensemble aujourd’hui.

Le soleil a précédemment révélé un extrait des mémoires de Leah Hope, Grace & Faith, où elle admet avoir avorté son bébé avec Jeremy parce qu’elle était en conflit sur sa relation avec Corey.

Horrible expliqué dans le livre qu’elle a commencé à sortir avec Jeremy peu de temps après son divorce d’avec Corey même si elle «n’était certainement pas fini» lui.

Lorsque Corey a appris la nouvelle relation, il a également commencé à avoir des «doutes» sur le divorce, et les deux ont commencé à se demander s’ils devaient donner une autre chance à leur mariage.

En dépit d’être « tordu en nœuds » sur Corey, Leah a emménagé avec Jeremy et il a proposé.

Des semaines plus tard, elle a appris qu’elle était enceinte de leur enfant.

Elle a écrit: «J’étais dévastée. Avoir un bébé avec Jeremy serait la fin de toute chance que Corey et moi avions de faire fonctionner les choses pour notre famille. J’étais triste pour moi, mais surtout pour nos filles. Je savais que j’avais f ** ked et j’avais l’impression d’avoir ruiné leur vie sur la mienne.

Dans les mémoires, Leah a affirmé que son représentant à l’époque l’avait encouragée à mettre fin à la grossesse.

Leah pensait que le conseil du représentant était de l’aider à sauver son «image publique».

La mère et la représentante de Leah ont «élaboré un plan» pour donner l’impression que Leah «faisait une fausse couche».

Lorsqu’elle a appelé les producteurs pour leur dire qu’elle avait perdu le bébé, ils ont envoyé une équipe de tournage et ont filmé la «fausse couche».

Leah a écrit dans les mémoires: «Je peux regarder en arrière maintenant sans regret, mais pendant très longtemps, je n’étais pas d’accord avec le choix que j’avais fait. C’était si sombre parce que c’était caché.

«Ce n’est que lorsque j’ai finalement pu me résoudre à dire à Jeremy ce qui s’était réellement passé que j’ai commencé à réaliser que tant que je vivais avec le mensonge, cela me rongerait.

«J’ai porté la douleur et la culpabilité avec moi pendant des années, jusqu’à ce que j’arrive enfin au point où je pourrais me tenir responsable de mes choix sans me punir pour eux.