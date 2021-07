Le périmètre ESG pourrait évoluer en 2021. Ce que deux analystes de marché envisagent

Ce pourrait être une année charnière pour les investissements environnementaux, sociaux et liés à la gouvernance.

Le président de la Securities and Exchange Commission, Gary Gensler, a attiré son attention sur l’ESG dans une déclaration récente, affirmant qu’il avait demandé au personnel de rechercher un éventail de mesures liées au climat et au lieu de travail pour comprendre lesquelles sont les plus critiques pour les investisseurs.

Cette décision pourrait réduire la portée du commerce ESG brûlant, le personnel de Gensler examinant comment certains fonds négociés en bourse se commercialisent en tant qu’ESG et les données qui sous-tendent ces affirmations.

Mettre en lumière le problème devrait profiter aux investisseurs, a déclaré cette semaine Arne Noack, responsable des solutions d’investissement systématiques du groupe DWS pour les Amériques, à « ETF Edge » de CNBC.

« Il n’y a pas beaucoup de consensus sur ce qu’est l’ESG », a déclaré Noack. « Cependant, cet examen minutieux et cette sensibilisation accrus conduiront à une compréhension accrue et élevée des investisseurs et cela, à notre avis, est une très bonne chose. »

DWS gère le Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) et le Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG), deux fonds ESG populaires qui ont tous deux atteint des records vendredi.

Contrairement aux fonds thématiques étroits qui recherchent les entreprises les moins exposées au carbone ou les cadres de gouvernance les plus efficaces, la SNPE et l’USSG adoptent une « approche à peu près neutre pour le secteur, mais avec une élévation significative du profil environnemental, social et lié à la gouvernance », a déclaré Noack.

C’est pourquoi il n’est pas dérangé par les critiques selon lesquelles des fonds comme lui ressemblent de manière frappante aux ETF axés sur la qualité qui ne tiennent pas compte de l’ESG.

« L’idée derrière ces fonds est d’avoir un profil d’investissement et de risque et de rendement extrêmement similaire à l’indice de référence non ESG des segments respectifs », a-t-il déclaré.

« L’intention de ces portefeuilles est de donner aux investisseurs quelque chose qu’ils peuvent utiliser comme, disons, un remplacement de l’ETF S&P 500, mais élever le profil ESG et ne pas avoir à changer … le processus d’investissement, mais peut le faire comme une fiche type de solution « -and-play ».

Après une bataille par procuration réussie avec le géant pétrolier et gazier Exxon Mobil, la PDG de Engine No. 1 Jennifer Grancio voit un moyen de promouvoir les valeurs ESG sans définir de directives officielles.

« Ce que nous essayons de faire au moteur n ° 1, c’est de faire avancer un peu le ballon et d’investir dans ces entreprises et d’aider à les transformer et à les conduire dans la bonne direction », a-t-elle déclaré.

Le nouveau FNB Transform 500 (VOTE) de Engine No. 1 vise à utiliser l’investissement activiste pour aider à faire exactement cela pour les plus grandes entreprises du marché, a déclaré Grancio.

« Si vous possédez ces actions, nous pouvons alors être très actifs et militants pour aider ces entreprises à se transformer au fil du temps », a-t-elle déclaré. « Mais… transformer les entreprises et les industries pour prendre en compte les impacts, c’est un long jeu. Ce n’est pas quelque chose où vous devriez juger cela sur les performances trimestrielles. »

VOTE est en hausse de 2% depuis son lancement le 23 juin.

