Le périmètre d’incendie de Bush Creek Est a été mis à jour car le ciel dégagé permet une meilleure vue

Les conditions entourant l’incendie de forêt de Bush Creek Est restent en grande partie les mêmes jusqu’au week-end.

Une mise à jour de 10 heures du BC Wildfire Service (BCWS) a indiqué que le périmètre de l’incendie s’étend désormais sur 41 806 hectares. Un ciel plus clair a permis aux avions de voler vendredi et d’avoir une image plus claire du périmètre, a déclaré BCWS.

Cette semaine marque le début d’une tendance à un temps plus chaud dans la région des incendies, avec des températures qui devraient atteindre un maximum de 24 °C avec une humidité plus faible aujourd’hui (26 août).

Le temps plus chaud apportera également quelques vents légers, a ajouté le BCWS.

Le comportement du feu devrait augmenter en raison du vent et des températures, et le feu actif sera plus visible. Davantage de fumée sera également produite, affectant la qualité de l’air de la région.

Des dangers subsistent dans la zone de l’incendie, notamment des arbres dangereux et des dangers liés à l’intervention d’urgence, comme les équipements au sol et les avions engagés dans des travaux de suppression depuis le ciel, a déclaré le BCWS.

Les opérations restent similaires à celles du début de la semaine, et une ventilation complète est disponible sur le site Web du BCWS, sous l’onglet « détails » de l’incendie de Bush Creek East.

Plus d’informations seront partagées dès qu’elles seront disponibles.

