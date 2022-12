Le pergélisol mondial dégèle rapidement et c’est un gros problème de changement climatique

Le Projet sur les changements climatiques dans les Prairies est une initiative conjointe de CBC Edmonton et CBC Saskatchewan qui se concentre sur la météo et notre climat changeant. La météorologue Christy Climenhaga apporte sa voix experte à la conversation pour aider à expliquer les phénomènes météorologiques et le changement climatique et leur impact sur la vie quotidienne.

Alors que nous nous efforçons de réduire les émissions, une autre source de gaz à effet de serre fait surface.

Une étude internationale publiée cet automne montre que le dégel du pergélisol pourrait apporter autant de gaz à effet de serre à notre atmosphère qu’une grande nation industrielle d’ici la fin du siècle.

Dans l’Arctique, le réchauffement est amplifié, les températures annuelles ayant augmenté de 2,3 °C depuis 1948, soit plus du double du taux mondial, selon Environnement et Changement climatique Canada.

Certains rapports montrent que le réchauffement se produit même plus rapide .

Le réchauffement des températures et les changements dans les régimes de précipitations sont des facteurs qui peuvent accélérer le dégel du pergélisol.

La quantité d’émissions du pergélisol dépend directement du réchauffement de notre atmosphère – plus le degré de réchauffement est élevé, plus nous pouvons nous attendre à des émissions.

“C’est comme ajouter un autre pays”, explique David Olefeldt, professeur agrégé à l’Université de l’Alberta et co-auteur de l’étude.

Que se passe-t-il lorsque le pergélisol dégèle ? Le pergélisol est l’épaisse couche de terre gelée qui recouvre près de la moitié du Canada. Il contient une grande quantité de carbone et de micro-organismes. Que se passera-t-il alors qu’il dégèlera au cours des 80 prochaines années ? La météorologue Christy Climenhaga se penche sur l’impact.

Sur la base de l’étude, les émissions futures d’ici la fin du siècle vont de 55 milliards de tonnes de carbone en équivalents CO2 dans le cadre de scénarios d’émissions plus faibles à 232 milliards de tonnes de carbone dans le cadre d’émissions plus élevées, libérées sous forme de dioxyde de carbone et de méthane.

Pour mettre cela en perspective, si la Russie, les États-Unis et la Chine devaient continuer à émettre comme ils l’ont fait en 2019, ils rejetteraient respectivement 46, 144 et 277 milliards de tonnes d’ici la fin du siècle.

Olefeldt dit que dans un scénario de réchauffement modéré, les émissions de gaz à effet de serre de la région du pergélisol ce siècle seront équivalentes aux émissions annuelles quelque part entre celles de la Russie et des États-Unis.

Les chercheurs McKenzie Kuhn et Trisha Elliot mesurent les émissions de méthane d’un étang qui s’agrandit en raison du dégel du pergélisol près de Fort McPherson, dans les Territoires du Nord-Ouest (David Olefeldt)

Carbone sous la surface

Le pergélisol est une épaisse couche de terre qui reste gelée tout au long de l’année.

Il commence à environ un mètre sous la surface pour les régions du nord de l’Alberta et de la Saskatchewan, et du sud des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon, mais encore moins profond plus au nord.

La couche de sol gelé atteint des profondeurs allant de 15 mètres sous la surface à 700 mètres dans certaines parties de l’ouest de l’Arctique, et est le produit de milliers d’années de gel.

Selon Olefeldt, le sol du pergélisol contient beaucoup de carbone du sol – du matériel végétal non décomposé qui s’accumule lentement depuis des milliers d’années.

Des chercheurs prélèvent une carotte de pergélisol dans une tourbière près de Wrigley, dans les Territoires du Nord-Ouest (David Olefeldt)

“Actuellement, il y a probablement presque deux fois plus de carbone dans le sol du pergélisol qu’il y a de carbone dans l’atmosphère sous forme de dioxyde de carbone”, dit-il.

“Alors, quel est l’avenir de ce carbone du sol ? Que lui arrive-t-il, n’est-ce pas ?”

Olefeldt dit que le processus est similaire à ce qui se passe lorsque vous sortez les restes du congélateur.

“Vous le mettez sur votre comptoir et il commence à se décomposer, et tout ce qui se décompose libère des gaz à effet de serre.”

Olefedt dit que ces émissions peuvent être du dioxyde de carbone ou, si la zone est proche de l’eau, du méthane, un gaz à effet de serre plus puissant.

En ce qui concerne cette étude récente, Olefedt dit qu’il existe un niveau d’incertitude, mais que cette incertitude s’est réduite au cours des 10 à 15 dernières années.

C’est trop tard?

Olefeldt dit que les émissions de l’Arctique sont inévitables, et parce que le Canada est le deuxième plus grand pays de pergélisol après la Russie, ces chiffres seront importants.

“[Permafrost emissions] sont très susceptibles d’être plus importantes que les émissions de combustibles fossiles du Canada, et probablement d’un facteur, vous savez, de quelques fois », dit-il

Cela étant dit, Olefeldt dit qu’il n’est pas trop tard en termes de réduction de nos propres émissions pour freiner le dégel.

“Toute réduction que nous faisons dans les émissions pour ralentir le réchauffement climatique signifie que nous allons libérer moins de gaz à effet de serre de l’Arctique.”

Il ajoute également que les émissions du pergélisol ne seront pas responsables de l’emballement du changement climatique.

“C’est comme un accélérateur”, dit-il.

“En même temps, nous sommes à peu près certains maintenant que ce n’est pas quelque chose de si petit que nous n’avons pas à nous en soucier.”

Alors que la hausse des températures fait fondre le pergélisol, le terrain dans le Nord est modifié par les glissements de terrain et l’érosion. (Susan Ormiston/CBC)

Le pergélisol et le paysage

Les effets du dégel du pergélisol vont au-delà des émissions et sont déjà clairs pour ceux qui vivent sur les terres gelées.

C’est quelque chose que Chris Burn, professeur principal de géographie à l’Université Carleton, étudie depuis plus de 40 ans.

“Le problème actuel, qui est le changement climatique, n’affecte pas le fond du pergélisol, qui est très bas, il affecte ce qui se passe au sommet”, a déclaré Burn.

Selon Burn, les hausses de température ont été constantes dans la région et ont eu le plus grand impact sur le pergélisol de l’ouest de l’Arctique en termes de changement climatique.

“L’augmentation des précipitations n’est pas aussi claire dans le dossier que l’augmentation de la température”, dit-il.

“Les précipitations sont beaucoup plus variables d’une année à l’autre… certaines années, il n’y a pas beaucoup de précipitations du tout, alors cela ne contribue pas vraiment au dégel du pergélisol.”

Burn a déclaré que les années de précipitations extrêmes, le pergélisol peut fondre rapidement lorsque la pluie s’infiltre dans le sol, apportant de la chaleur avec elle.

Mais malgré le rôle principal de la température dans le dégel du pergélisol, l’augmentation des précipitations dans l’Arctique avec le changement climatique est le problème le plus à court terme, selon Burn.

“L’eau, quand elle arrive à la surface sous forme de pluie, elle ne peut pas s’enfoncer très loin dans le sol… tous les espaces du sol sont pleins de glace.”

Cette pluie pénètre très rapidement dans les rivières, leur permettant de monter rapidement et d’emporter tout ce qui se trouve à proximité, et augmente le risque de glissements de terrain.

Une section de l’autoroute Dempster où le dégel du pergélisol provoque l’effondrement du remblai de la route. (Commission géologique des Territoires du Nord-Ouest)

“De manière caractéristique, les routes sont construites près des rivières parce que les rivières se trouvent au fond de la vallée et c’est là qu’il est facile de construire une route. Les routes sont donc supprimées à cause de plus d’inondations.”

L’érosion côtière est également une préoccupation majeure car le pergélisol dégèle et la glace de mer est perdue, entraînant de plus grandes tempêtes sur le littoral.

Burn ajoute que le réchauffement du sol posera également des problèmes pour les infrastructures.

“Quand il y a de la glace dans le sol, il supporte tout ce qui se trouve au-dessus, mais quand cela se transforme en eau, il ne le supporte pas. Alors le sol s’enfonce.”

Burn dit que pour une communauté sur le dégel du pergélisol, les maisons se déplaceront, les conduites d’égout pourraient se briser et les poteaux électriques pourraient basculer.

“Vous savez, c’est quelque chose dont tout le monde doit s’inquiéter”.

Vivre sur la glace

“C’est juste fou. C’est incroyable comme ça change ici”, dit Wanda Pascal.

Pascal est l’ancienne chef du Tetlit Gwich’in Council et a vécu toute sa vie à Fort McPherson, dans la partie nord des Territoires du Nord-Ouest.

Wanda Pascal, ancienne chef du Tetlit Gwich’in Council, dit avoir remarqué des changements drastiques dus au dégel du pergélisol sur le terrain. (Mackenzie Scott/CBC)

Elle dirige maintenant des programmes communautaires sur le territoire, enseignant la nourriture traditionnelle.

“En parcourant les sentiers traditionnels, je vois tous les changements. L’eau est plutôt basse. Il y a tellement de saules qui poussent que c’est là que l’eau diminue”, dit-elle.

“Il y a tellement d’affaissements, le pergélisol dégèle rapidement.”

Pascal dit que voyager sur la terre peut être difficile avec les changements, et parfois même dangereux.

“Il y a plus de toboggans dans les montagnes, l’autre jour, nous passions dans les montagnes et il y avait un toboggan”, dit-elle.

“Je fais des programmes ‘sur la terre’, nous faisons de la randonnée et même nos sentiers traditionnels sont recouverts par des glissements de terrain. Il y a donc beaucoup de choses auxquelles nous devons vraiment faire attention”

En ville, Pascal dit que des maisons, dont la sienne construite en 1992, sont endommagées par la fonte du pergélisol.

“En dessous, nous avons des bûches qui soutiennent nos bâtiments… les pilotis sont en train de pourrir, comme si c’était à cause du pergélisol qui fondait en dessous.”

Et les routes, comme la route Dempster, qui relie la communauté au sud à travers le Yukon et au nord jusqu’à Inuvik, deviennent impraticables à certains moments de l’année en raison des inondations et des glissements de terrain.

Quant à l’avenir, Pascal dit que sa communauté devra faire face à tout ce qui arrive, et avec les changements rapides observés dans le Nord, les générations futures devront être préparées.

“Il n’y a pas que des catastrophes à l’autre bout du monde, mais il y aura bientôt des catastrophes ici.”

Risques à plus long terme

Ces risques vont au-delà du niveau de la surface pour l’Arctique. Burn dit que les effets de l’exploration pétrolière et gazière dans les années 60 et 70 pourraient également être révélés à l’avenir.

“Tous les déchets créés par cette activité ont été déversés dans de grandes fosses… et le pergélisol les empêcherait de disparaître dans l’environnement”, explique Burn.

“Le réchauffement ne va pas s’arrêter, donc le sol se réchauffe et à mesure que le sol se réchauffe, il perd sa capacité à contenir les déchets.”

Burn dit que dans 10 à 15 ans ou moins, un problème émergent sera de savoir si ces zones resteront un lieu pouvant contenir des déchets.

Bien que ces problèmes soient plus immédiats, Burn ajoute qu’il y a plus à penser sur la route.

“Le problème à long terme est associé à des choses comme ce qui se passe si le sol se réchauffe vraiment et que la limite des arbres se déplace et que l’écologie change radicalement.”

