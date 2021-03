Être mis en quarantaine pendant la pandémie de coronavirus doit être l’une des choses les plus redoutées auxquelles les animaux sociaux ont été confrontés cette décennie. Mais avec des pères attentionnés, même ces jours peuvent être transformés en aventure.

Une récente vidéo TikTok devenue virale sur Internet a montré comment un père attentionné s’est faufilé dans des boissons et d’autres collations à sa fille qui était en quarantaine. La vidéo réalisée par Emma Hausler sur TikTok a été partagée sur Twitter par Yashar Ali dimanche. Le tweet a recueilli plus de 393,1K vues et 1,2k retweets depuis lors et a été aimé par plus de 17,3k utilisateurs.

La vidéo montre comment le père de la dame avait l’habitude de s’approcher de sa fenêtre et de laisser les boissons sur une chaise à l’extérieur avant de revenir en courant. Parfois, le père d’Emma se présentait également devant sa fenêtre avec leur chien de compagnie et courait dès qu’ils livraient la boisson. La fuite faisait probablement partie de sa norme de distanciation sociale.

Il voulait courir pour un effet dramatique, je ne sais toujours pas pourquoi – Emma Hausler (@emmahausler) 28 février 2021

Les internautes sont émerveillés par cet acte d’amour paternel. Un utilisateur a commenté si l’homme de la vidéo TikTok voulait bien venir et être son père. Alors que certains utilisateurs ont fait l’éloge de la fuite de l’homme, agissez comme s’il se cachait de quelqu’un. Un autre a commenté qu’ils veulent juste un père qui prépare des boissons raffinées comme le père d’Emma. Pour certains, la boisson servie avec du pain à l’ail dans la vidéo était le point culminant et ils ont été encouragés à essayer la combinaison.

Je veux juste un père qui prépare des boissons comme ça🍸 – Karen Hudson (@KaaGarden) 28 février 2021

J’adore la boisson avec le pain à l’ail 😆— Holly 🌷 (@HollyHustek) 28 février 2021

La vidéo saine a également agi comme une lueur d’espoir pour beaucoup de gens qui en avaient assez de regarder et de lire de terribles nouvelles. Comme l’a commenté un utilisateur, au milieu des nouvelles horribles et de tous les combats qui se déroulent sur Twitter, cette vidéo a fait sa journée. Elle a en outre félicité le père d’Emma et l’a appelé génial.

Emma Hausler a également commenté le tweet viral et a précisé que la vidéo datait de 2020 et qu’elle n’avait pas de coronavirus à l’époque. Cependant, elle a dû se mettre en quarantaine pendant deux semaines car elle venait de rentrer à Los Angeles après avoir été à New York pendant un mois. Donc, pour la sécurité de la famille, elle est restée dans une autre pièce de la même maison pendant deux semaines.