Le père «  qui a violé à plusieurs reprises ses filles de 13 et 15 ans, dit qu’il rêvait de les abuser depuis l’âge de 10 ans  »

Un PÈRE accusé d’avoir violé à plusieurs reprises ses filles adolescentes a déclaré qu’il avait RÊVÉ de les abuser depuis l’âge de 10 ans.

Le père, identifié uniquement par son prénom Nikolay, aurait agressé sexuellement ses enfants de 13 et 16 ans à leur domicile dans la ville d’Odessa, en Ukraine.

Après des années d’abus, sa plus jeune fille a finalement révélé l’épreuve à un ami.

Cela a forcé Nikolay à faire ses aveux tordus à sa femme.

Elle a ensuite déclaré à la police: «Il a dit:« Je savais que lorsque je me marierais et que ma fille serait née, j’attendrais qu’elle grandisse et que je sois le premier à la violer.

« Il a dit qu’il avait cette idée depuis ses 10 ans. »

PAPA DE L’ENFER

Nikolay a gardé les filles silencieuses pendant des années en leur disant «c’est notre petit secret» et en les menaçant de leur faire du mal si elles s’exprimaient, a dit un tribunal.

Sa fille aînée a déclaré lors d’un entretien avec la police: «J’avais 16 ans quand il l’a fait pour la première fois.

« Il a demandé à ne le dire à personne en disant que c’était notre petit secret. »

L’homme s’est ensuite attaqué à sa fille cadette il y a deux ans alors qu’elle venait d’avoir 13 ans, selon un acte d’accusation de la police.

Au début, il a convaincu les filles que ce qui leur arrivait était normal, expliquent les rapports.

Plus tard, lorsque ses filles ont réalisé ce qui se passait et ont commencé à résister, il a refusé de s’arrêter.

La fille aînée, qui a tenté de se suicider deux fois à la suite de l’épreuve, a déclaré: «Il me battait régulièrement et menaçait de me tuer, ma sœur et ma mère si je résistais ou si je le disais à quelqu’un.

«Il a dit que je serais le seul responsable de la mort de ma famille.»

La vérité a fait surface la semaine dernière lorsque la jeune fille a révélé les détails horribles à son amie et que ses parents l’ont dit aux flics.

Maman désemparée

La mère dit qu’elle n’avait aucune idée de ce qui se passait dans sa famille.

Elle a ajouté: « Cela me fait mal que mes filles aient peur de tout me dire. »

Il risque désormais jusqu’à 15 ans de prison s’il est reconnu coupable de viol.

Le chef de la police de la région d’Odessa, Oleg Bekh, a commenté: «Le père est accusé de viol systématique de ses filles, qui a duré plusieurs années.

«Il a violé sa fille aînée après avoir eu 16 ans et sa fille cadette quand elle avait 13 ans.

«Au début, il a convaincu les filles que ce qui leur arrivait était normal.

«Plus tard, quand ils ont commencé à résister, il a commencé à les battre et à les intimider.

«Le suspect a été placé en garde à vue. Une série d’examens médico-légaux est en cours. »