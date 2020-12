Un père « psychopathe » qui a brutalement poignardé à mort sa femme et sa fille adolescente aujourd’hui a déclaré à un tribunal qu’il pensait qu’ils dormaient tous les deux avec un collègue de Tesco parce qu’ils « se promenaient endoloris ».

Marcin Zdun a massacré Nikoleta, 18 ans, et Aneta, 40 ans, après s’être à tort convaincu qu’ils avaient chacun des liaisons avec son collègue, Martin Punter, et avait même commencé à le prendre en photo à son insu.

Winchester Crown Court a entendu dire qu’il se plaignait que sa femme et sa fille étaient « comme les meilleurs amis » et qu’il était jaloux de leur relation et estimait qu’ils « le poussaient à sortir du mariage ».

Le 1er juin, quelques semaines à peine après que sa femme l’ait expulsé de chez eux et lui avait dit qu’elle voulait divorcer, Zdun s’est rendu à la maison familiale de la ville cathédrale de Salisbury, Wilts, et leur a tranché la gorge avec un couteau.

Les officiers qui ont arrêté le Polonais Zdun ont déclaré qu’il était « couvert de taches de sang de la tête aux pieds » mais semblait « calme » alors qu’il venait de tuer sa fille et sa femme de 20 ans.

Aujourd’hui, le procureur Nicholas Haggan QC a demandé à Zdun pourquoi il se méfiait de son collègue.

L’accusé a déclaré au tribunal: « Je pensais que Martin avait des relations sexuelles avec ma femme et ma fille en même temps. »

Aneta Zdun, à gauche, et sa fille adolescente Nikoleta, à droite, ont été retrouvées la gorge tranchée à leur domicile à Salisbury

Marcin Zdun a tué sa fille de 18 ans Nikoleta et sa femme Aneta, 40 ans, « de la manière la plus brutale »

Zdun est retourné à la maison quelques jours avant les meurtres et a dit qu’il était arrivé à cette conclusion «parce qu’ils marchaient mal et je les ai vus prendre des analgésiques. J’ai pensé qu’elle voulait peut-être changer quelque chose dans sa vie sexuelle ».

Le tribunal a appris que M. Punter n’avait jamais rencontré Aneta, une soignante, et il n’y avait pas eu de liaison – « c’était une manifestation des soupçons jaloux de l’accusé ».

Néanmoins, Zdun a décidé que sa femme avait des relations sexuelles avec M. Punter et que sa fille couvrait l’affaire. Aujourd’hui, il a révélé qu’il soupçonnait même que sa fille avait également une relation avec lui.

M. Haggan a déclaré aujourd’hui aux jurés que Zdun avait « fait souffrir Aneta » pendant des années et l’a contrôlée en faisant des choses telles que débrancher la batterie de sa voiture afin qu’elle doive marcher vers les clients et accompagner les enfants à l’école sous la pluie.

Il a déclaré qu’Aneta s’était plainte qu’elle et Nikoleta étaient « noires et bleues » parce que Zdun les frapperait, disant au tribunal: « Elle a dit à sa mère qu’elle avait des photos, assez pour vous condamner à une peine de 15 ans. »

Le tueur a répondu: «Je ne sais pas de quoi elle parlait, je ne l’ai jamais frappée.

Lorsque M. Haggan a suggéré que Zdun avait « intimidé » Aneta dans leur mariage « pendant tant d’années », Zdun a répondu: « Je n’ai même pas eu le temps de l’intimider, je travaillais tout le temps. »

On a également demandé à Zdun pourquoi il avait verrouillé la porte de la chambre du couple, après qu’Aneta ait commencé à dormir dans une autre pièce et ait dit aux jurés qu’il l’avait enfermée « pour qu’elle ne me parle pas tout le temps ».

Interrogé sur les preuves de l’amie d’Aneta, Agnieszka Atras, qui a déclaré qu’Aneta lui avait dit que Zdun l’avait étranglée, il a simplement dit aux jurés: « Vous pouvez dire beaucoup de choses à vos amis. »

M. Haggan a également accusé le tueur de trouver la procédure judiciaire amusante après lui avoir demandé pourquoi il était retourné dans la maison familiale pour déchirer une clôture de jardin, en disant: « Pourquoi souriez-vous à M. Zdun? Vous avez souri plusieurs fois en témoignant aujourd’hui et hier, trouvez-vous cela amusant?

Le tribunal a entendu la première chose que Zdun a dite à une femme de Language Line lors de son arrestation a été: «Puis-je demander un avocat, s’il vous plaît? mais il n’a pas demandé pourquoi il avait été arrêté.

Il a ensuite dit à l’interprète: «Je me sens mentalement incompétent, et c’est tout.

M. Haggan a ajouté: « L’interprète a dit que cela pouvait également être traduit par » mentalement fou « . »

Il a allégué que Zdun mettait en place sa défense en demandant un avocat et en affirmant qu’il était mentalement incompétent, ajoutant que «vous n’aviez pas besoin de demander pourquoi vous aviez été arrêté parce que vous saviez très bien pourquoi».

Lors de son interrogatoire au poste de police, Zdun a déclaré: «Qu’arrivera-t-il à mes deux petits enfants? Pour cette tragédie, ils étaient innocents, les pauvres, les chéris, ma bien-aimée.

Nikoleta, photographiée à gauche et à droite, était une étudiante passionnée de mode et de maquillage et rêvait de travailler un jour à l’étranger. Elle avait étudié les voyages et le tourisme

Au tribunal, Zdun a admis qu’il savait qu’il avait tué Nikoleta alors qu’il était au poste de police.

Dans les semaines qui ont précédé les meurtres, Zdun a parlé à sa logeuse de sa relation avec sa femme. Il lui a dit qu’elle ne lui manquait pas et qu’elle était « trop ouverte sexuellement » avec Nikoleta.

Dans des SMS, sa fille a déclaré qu’il n’avait « pas raison dans la tête » et Aneta l’a averti qu’il « inventait des choses et les croyait ».

Un pathologiste a révélé que Nikoleta et Aneta, une soignante pour les personnes vulnérables, se retrouvaient avec des blessures « catastrophiques » et insurmontables.

Pendant ce temps, un psychiatre a déclaré aujourd’hui aux jurés que Zdun devait être « délirant » pour prétendre que sa femme et sa fille conspiraient avec M. Punter pour le « détruire ».

Le Dr John Sandford, qui l’a évalué par la suite, a déclaré qu’il pensait qu’au moment des meurtres, Zdun souffrait d’un trouble délirant.

Il a déclaré que Zdun était convaincu qu’Aneta et Nikoleta avaient des relations sexuelles avec son collègue Tesco et étaient « de mèche » et conspiraient contre lui.

Dans les semaines qui ont précédé le meurtre, Zdun a même envoyé un SMS à son beau-frère en disant: « Je suppose qu’il les baise tous les deux parce qu’ils se promènent endoloris et souriants. »

Le Dr Sandford a déclaré au tribunal: « Ses délires ont commencé autour d’Aneta mais se sont propagés à Nikoleta. Il croyait qu’ils étaient de mèche ensemble.

Dans son esprit, ils étaient tous les deux impliqués dans cette conspiration contre lui.

« La croyance qu’il s’est formée était que Martin et sa femme avaient eu une liaison et que Martin et sa femme voulaient le détruire d’une manière ou d’une autre.

« Il pensait que Martin n’était venu travailler chez Tesco que pour essayer de nuire à sa réputation d’une manière ou d’une autre, il devrait donc quitter son emploi et retourner en Pologne.

« Il pensait qu’il y avait cette conspiration contre lui, impliquant même sa fille.

«Il commence à interpréter tout ce qui lui arrive dans le cadre de cette conspiration.

« Chaque fois qu’il voyait Martin à l’extérieur du travail, il pensait qu’il vérifiait s’il était venu travailler afin de pouvoir le dire à sa femme afin que Martin puisse aller la voir ou que quelqu’un d’autre puisse voir sa femme. »

Zdun lui a dit: « Ils ont essayé de me détruire, elle a essayé de le rendre si insupportable que je retournerais en Pologne. »

Le Dr Sandford a demandé à Zdun pourquoi il pensait avoir tué sa femme et sa fille. Il a répondu: « Je pense qu’ils m’ont tellement mis sur écoute qu’ils m’ont dérangé mentalement.

«Ils étaient déterminés à se débarrasser de moi.

L’expert a rencontré Zdun le 13 août à Fromeside Secure Unit, l’hôpital psychiatrique où le tueur est détenu.

«Quand j’ai lu les journaux pour la première fois, j’ai pensé que c’était un homme jaloux et contrôlant. J’ai été surpris qu’il se trouve dans un établissement psychiatrique sécurisé et non en prison.

Mais le Dr Sandford, qui travaille pour le Herefordshire and Worcestershire NHS Trust, est arrivé à la conclusion que Zdun souffrait d’un type de trouble psychotique connu sous le nom de trouble délirant.

Il a ajouté: « Il était motivé et en colère à cause des matériaux délirants.

«S’il n’avait pas souffert d’illusions de persécution et de jalousie, les événements de ce jour ne se seraient peut-être pas produits.

Cependant, il a déclaré que ces illusions «n’auraient pas altéré sa capacité à comprendre la nature de sa conduite».

Zdun nie deux chefs d’accusation de meurtre, mais admet avoir tué le couple, affirmant qu’il ne se souvenait pas de l’incident et les avait tués par voie de responsabilité réduite car il était mentalement affaibli.

Nikoleta était une étudiante passionnée de mode et de maquillage et rêvait de travailler un jour à l’étranger. Elle avait étudié les voyages et le tourisme.

Sa mère Aneta était physiothérapeute ainsi que soignante dans un service de soins à domicile à Salisbury et traitait des personnes vulnérables. La famille Zdun était originaire de Tarnow en Pologne.

Zdun nie deux accusations de meurtre, affirmant qu’il ne se souvient pas des meurtres. Le procès continue.