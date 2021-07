Le père qui a assassiné la petite fille Willow a ensuite tenté de prétendre qu’elle était tombée du canapé alors qu’il jouait à Call of Duty est emprisonné à vie

Un père MONSTER qui a assassiné sa petite fille a ensuite essayé de prétendre qu’elle était tombée du canapé alors qu’il jouait à Call of Duty a été mis en cage à vie.

Jordan Lee est entré en colère lorsque Willow, quatre mois, n’a pas arrêté de pleurer et l’a violemment secouée.

Baby Willow est décédé après avoir été violemment secoué

Jordan Lee a été mis en cage à vie aujourd’hui

Le bébé a été transporté d’urgence à l’hôpital mais est décédé d’un traumatisme crânien correspondant à des secousses violentes et à un impact probable sur la tête.

Lee, 21 ans, a ensuite tissé une toile de mensonges – affirmant que le tout-petit s’était peut-être éloigné alors qu’il était « un peu trop concentré » sur son jeu vidéo.

Mais les jurés ont vu à travers sa tromperie et ont condamné le vil père de meurtre à Preston Crown Court.

Il était aujourd’hui en cage à vie avec un minimum de 16 ans.

Dans une déclaration émouvante, la mère de Willow, Jade Bell, a parlé de son chagrin d’avoir dû « laisser ma précieuse fille partir ».

Elle a ajouté: « Willow était un bébé si beau et heureux qui avait le meilleur sourire effronté, et ce sourire vous remonterait toujours le moral et illuminerait la pièce.

« Elle nous manque tous énormément et il n’y a pas assez de mots pour l’exprimer. L’avoir perdue à un si jeune âge et de la manière dont nous l’avons eue a tellement impacté ma famille et moi-même et ma vie ne sera plus jamais la même sans mon bleu ange aux yeux.

« »La première fois que quelqu’un l’a rencontrée, ils sont immédiatement tombés amoureux; elle était toujours si heureuse et souriante. Je me souviendrai toujours des moments incroyables que j’ai passés avec Willow et de la façon dont elle a changé ma vie.

« Je pourrais parler d’elle pour toujours et comment elle sera toujours mon bébé parfait et pour toujours ma Willow Grace. »

Elle a décrit son dernier souvenir de Willow « impuissante avec des tubes et des fils attachés à son petit corps » alors qu’elle était sous assistance respiratoire comme « quelque chose que je n’oublierai jamais ».

Jade a ajouté: « C’était déchirant, c’est toujours déchirant et le sera toujours. À ce stade, je ne voyais jamais comment la vie pourrait redevenir normale pour moi et ma famille, et bien sûr, cela ne le sera jamais.

« Je ressens tout l’amour irrésistible que j’ai pour elle, et je ressens le chagrin et l’horreur de la perdre chaque jour. »

