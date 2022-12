Le Père Noël visitera le prochain petit-déjeuner Yorkville Sons of The American Legion le 11 décembre – Shaw Local

Les Yorkville Sons of The American Legion tiendront leur prochain petit-déjeuner mensuel de collecte de fonds le dimanche 11 décembre de 7 h 30 à 10 h 30 à la Yorkville American Legion, 9054 E. Veterans Parkway.

Le buffet se compose de biscuits et de sauce, d’omelettes, de crêpes, d’œufs brouillés, de pommes de terre, de bacon, de saucisse, de jus de tomate, de jus d’orange, de lait et de café.

Le coût est de 12 $ pour les adultes de 18 à 54 ans, de 10 $ pour ceux de 55 ans et plus et de 8 $ pour ceux de 6 à 17 ans. Ceux qui apportent un nouveau jouet non emballé pour aider à soutenir «Toys for Kendall County» paieront 5 $ pour leur petit-déjeuner.

Le Père Noël sera disponible de 9 h à 10 h 30 et l’événement est ouvert au public. Pour plus d’informations, veuillez appeler le 630-553-7117. Les Yorkville Sons of the American legion vous remercient pour votre soutien.