Le Père Noël salue les gens du haut d’un camion de pompiers d’Utica le samedi 17 décembre 2022.

Le district de protection contre les incendies d’Utica accueille le Père Noël depuis décembre 1941 et est l’un des plus anciens défilés du Père Noël de la vallée de l’Illinois. Chaque décembre, le service d’incendie d’Utica escorte le Père Noël dans les subdivisions et les défilés dans tout le village.