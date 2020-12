Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a une fois de plus déclenché ses critiques en affirmant qu’il n’était pas sur la liste des vilains du Père Noël à cause de tout le travail acharné qu’il a fait cette année.

«Le Père Noël va être très bon avec moi. Je peux dire. J’ai travaillé dur cette année, » Cuomo a affirmé lors d’une conférence de presse lundi, encourageant les New-Yorkais à «Vacances saines».

Le gouverneur a également accordé en plaisantant au Père Noël une exemption des restrictions de voyage liées à la pandémie de New York Covid-19.

Les commentaires de Cuomo ont suscité des réactions négatives sur les réseaux sociaux, les critiques rappelant au gouverneur ses nombreuses controverses cette année.

Aussi sur rt.com L’interdiction du drapeau confédéré par le Premier amendement de Cuomo ouvre la porte à des attaques sans précédent contre la liberté d’expression

« Il a vraiment travaillé dur sur son contrat de livre, son prix Emmy et a menti entre ses dents toute l’année, » La météorologue de Fox News, Janice Dean, a tweeté en réponse à la conférence de presse.

Dean a perdu ses deux beaux-parents à Covid-19 et a fustigé Cuomo à de nombreuses reprises pour une commande précoce pendant la pandémie, forçant les maisons de retraite à accepter des cas positifs de Covid, une décision qui, selon les critiques, a entraîné des milliers de décès.

Il a définitivement travaillé dur sur son contrat de livre, son prix Emmy et a menti entre ses dents toute l’année. – Janice Dean (@JaniceDean) 21 décembre 2020

Avez-vous travaillé dur pour aider à tuer les personnes âgées, les emplois et l’État de New York en général? – Janice Dean (@JaniceDean) 21 décembre 2020

«Le Gouverneur Cuomo mérite du charbon dans ses bas pour le reste de sa vie», un expert conservateur Brad Polumbo a écrit.

Le Gouverneur Cuomo mérite du charbon dans ses bas pour le reste de sa vie. https://t.co/kdEhh1JBo6 – Brad Polumbo 🇺🇸⚽️ 🏳️‍🌈 (@brad_polumbo) 21 décembre 2020

« Cuomo est Trump avec une initiale de parti différente après son nom et les médias dans son coin », a ajouté l’écrivain Stephen L. Miller.

Cuomo est Trump avec une initiale de parti différente après son nom et les médias dans son coin. https://t.co/R1iN0usJsh – Stephen L. Miller (@redsteeze) 21 décembre 2020

Narrateur: Mais malheureusement, le gouverneur ignorait que le Père Noël était décédé plus tôt cette année-là dans une maison de retraite à New York à cause de ses politiques Covid. https://t.co/LTjrygOxVp – Doug Powers (@ThePowersThatBe) 21 décembre 2020

ce mec est un psychopathe f * cking https://t.co/HVg5SyvRZz – Greg Pollowitz (@GPollowitz) 21 décembre 2020

La controverse la plus récente de Cuomo est survenue lorsqu’un ancien assistant, Lindsey Boylan, l’a accusé d’années de harcèlement sexuel contre elle et d’autres. Cuomo a nié l’allégation.

Malgré ses nombreux critiques, Cuomo a encore beaucoup de supporters. Le gouverneur a été placé sous les projecteurs nationaux cette année grâce à de multiples querelles publiques avec le président Donald Trump, il a remporté un Emmy Award et a même célébré les ventes d’un livre sur son leadership pendant la pandémie, publié en octobre.

New York souffre toujours des effets de la pandémie avec plus de 36 000 décès enregistrés, ainsi que plus de 800 000 cas.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!