Le Père Noël traverse Joliet le 17 décembre – Shaw Local

La ville de Joliet offrira à nouveau au Père Noël une escorte autour de la ville le 17 décembre pour l’envoi annuel du Père Noël.

Le Père Noël se promène dans un véhicule de la ville à travers les quartiers et sur les principales artères saluant les résidents dans ce qui est présenté comme une visite d’adieu de Joliet avant de se diriger vers le pôle Nord pour se préparer pour la veille de Noël.

Le cortège va du côté est au côté extrême ouest.

Il commencera à 10 heures du matin sur les avenues Woodruff et Draper et se poursuivra pendant environ une heure et 20 minutes avant de se terminer sur les routes Ridge et Caton Farm, selon un communiqué de presse de la ville.

Une carte de l’itinéraire comprenant des instructions détaillées peut être consultée sur le site Web de la ville à l’adresse www.joliet.gov/santa.

Des membres des services de police, d’incendie et des travaux publics de la ville accompagneront le Père Noël tout au long du parcours.

“Tout le monde est invité à rencontrer le cortège de véhicules de la ville à un endroit pratique de son choix le long du parcours du défilé”, a déclaré la ville.

Des mises à jour de localisation en direct seront fournies via la page Facebook et le compte Twitter de la ville (@TheCityofJoliet).

La ville a noté que les bonbons ne seront pas distribués à partir du cortège et a conseillé aux résidents de « rester sur le trottoir à une distance sécuritaire de la rue ».