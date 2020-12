«Je ne me trompe pas avec la pandémie», a déclaré Joe Harkins, un père Noël de 87 ans de Jersey City, New Jersey. « Je ne vais pas risquer ma vie pour des événements familiaux ou publics. C’est trop risqué. »

Harkins, comme beaucoup de ses frères en rouge, comme de nombreux pères Noël se réfèrent, a pris son concert d’hiver en ligne, choisissant d’échanger des visites en personne contre des visites virtuelles.

Il est même allé jusqu’à créer une entreprise appelée Santa Encounters où les futurs pères Noël peuvent s’inscrire pour créer des vidéos personnalisées pour les enfants.

« Par définition, la plupart des pères Noël sont dans la catégorie la plus à haut risque, soit en raison de l’âge ou des conditions médicales sous-jacentes », a déclaré Ric Erwin, chef de l’Ordre fraternel des vrais pères Noël barbus basé en Californie.

«Ceci est encore plus compact par le fait que notre cible démographique est constituée de jeunes enfants, qui sont des vecteurs notoires de tout ce qui est infectieux», a ajouté Erwin.

John Sullivan, un père Noël de 81 ans de Streamwood, dans l’Illinois, est passé à toutes les visites virtuelles. C’est la première année de sa carrière de 30 ans au Père Noël qu’il ne verra pas d’enfants en personne.

Mais cela présente l’avantage d’apprendre, à l’avance des parents, les enfants à qui il parlera.

«J’apprends leurs noms, les noms de leurs frères et sœurs, ce qu’ils veulent, le nom de leur animal de compagnie, des choses comme ça. Alors, quand je commence à parler aux enfants, ils me disent: ‘Hé, ce Père Noël sait tout de moi!’ « dit Sullivan.

« Si vous êtes dans un centre commercial où il y a une grande file d’enfants, vous ne savez rien d’eux. »

Père Noël sans contact

La pandémie n’a pas anéanti tous les pères Noël des centres commerciaux, bien qu’elle ait modifié la façon dont de nombreuses visites sont effectuées.

Cherry Hill Programs, qui organise des visites du Père Noël dans plus de 700 points de vente à travers les États-Unis, a fait des visites avec le Père Noël une expérience sans contact cette année.

Les clients doivent porter des masques et faire des réservations pour éliminer les files d’attente, le Père Noël et le personnel ont des examens de santé quotidiens et des contrôles de température, et les enfants ne sont pas autorisés à s’asseoir sur les genoux du Père Noël.

Au lieu de cela, le Père Noël est assis sur sa chaise haute avec un bouclier en plastique sur son visage et une feuille de plexiglas devant lui tandis que les invités sont assis sur un banc à six pieds devant lui, face à un photographe masqué qui prend ensuite une photo. De plus, la société a également déployé une option virtuelle cette année.

Les décisions de nombreux pères Noël de devenir virtuels semblent sages.

Les câlins me manquent

Une récente apparition d’un père Noël sans masque et de Mme Claus en Géorgie s’est transformée en cauchemar pour tous les parents. Le 10 décembre, environ 50 enfants ont été exposés à Covid-19 après avoir pris leurs photos avec le Père Noël et Mme Claus lors d’un défilé de Noël. Les personnes qui ont servi de père Noël et de Mme Claus n’étaient pas symptomatiques lors de l’événement, mais ont été testées positives quelques jours plus tard.

Garder la tradition de voir le Père Noël vivant tout en protégeant tout le monde était la motivation de Kathryn Burgess, une photographe de Richmond, en Virginie, lorsqu’elle a créé le «Snow Globe Santa».

Un livre pour enfants a expliqué pourquoi le Père Noël est à l’intérieur d’une boule à neige cette année, ainsi que de vraies boules à neige dans lesquelles les pères Noël peuvent entrer et voir les enfants tout en gardant leur sécurité.

Burgess, qui a trois enfants âgés de 2, 4 et 6 ans, a déclaré qu’elle avait créé l’histoire et le produit afin de sauver l’expérience pour les familles.

« Je pensais que si nous pouvions faire preuve de créativité, il y aurait une chance que nous puissions sauver cette tradition », a déclaré Burgess.

Certains pensent que les visites virtuelles plairont toujours aux familles même après que la pandémie soit derrière nous.

« Je pense que la visite virtuelle est là pour rester », a déclaré Erwin.

« Il y aura toujours des gens qui voudront voir le Père Noël au centre commercial ou les inviter chez eux, mais la simple commodité des visites virtuelles, ainsi que le fait que vous puissiez inviter des membres de la famille éloignés du monde entier resteront une attraction. Et avouons-le, même les jeunes enfants sont habitués à interagir en ligne maintenant. «

Pourtant, malgré tout ce que la technologie permet, il y a quelque chose qui ne peut être compensé, du moins tant que la pandémie n’est pas terminée.

«Les câlins et le regard sur leurs visages me manquent quand ils me parlent», a déclaré Harkins. « Ça me manque beaucoup. Rien ne peut remplacer ça. »