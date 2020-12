Quelque 18 résidents de maisons de soins sont maintenant décédés des suites d’un coronavirus après qu’un père Noël infecté est venu en visite en Belgique.

Sinterklaas et ses assistants au visage noir connus sous le nom de Zwarte Piet (« Black Pete ») ont infecté 121 résidents et 36 membres du personnel de la maison de soins Hemelrijck à Mol, Anvers, au début du mois.

Des photos de l’homme habillé en saint Nicolas sont apparues il y a deux semaines et le « super-diffuseur » a été blâmé pour l’augmentation du nombre de morts dans la maison depuis.

Cinq autres résidents âgés sont décédés la veille de Noël et le jour de Noël et au moins un a été traité avec de l’oxygène.

Le Père Noël est tombé malade et a été testé positif au Covid-19 trois jours après sa visite, ce qui a incité les responsables de la santé à commencer les tests à domicile.

Le volontaire habillé en Sinterklaas a été accueilli pour répandre la joie de Noël parmi les 150 résidents de la maison de soins Hemelrijck à Mol, Anvers (photo: résidents dégustant du vin chaud et des oranges pendant que le Père Noël et ses assistants Zwarte Piet (« Black Pete ») visitent la maison )

La maison avait affirmé qu’une distanciation sociale avait été observée, mais le Sinterklaas était photographié debout très près des résidents âgés.

Le Père Noël et ses aides discutent avec les résidents de la maison de soins. Ses assistants ont le visage noir et sont habillés en Zwarte Piet (« Black Pete »), un personnage traditionnel controversé aux Pays-Bas et dans certaines parties de la Belgique.

Le maire de Mol Wim Caeyers a déclaré aux médias locaux: « Nous nous attendons à dix jours difficiles. Ce fut une journée très noire pour le foyer de soins.

Qui est «Black Pete»? Le personnage auxiliaire du Père Noël est apparu pour la première fois dans un livre de 1850 par l’instituteur d’Amsterdam Jan Schenkman. Ceux qui représentent Zwarte Piet mettent généralement un maquillage noir et des vêtements colorés de la Renaissance, en plus de perruques bouclées, de rouge à lèvres et de boucles d’oreilles. Les opposants affirment que de telles représentations promeuvent des stéréotypes racistes, tandis que les partisans défendent l’aide de Sinterklaas, la version hollandaise à la barbe blanche et en robe rouge de Saint-Nicolas, en tant que personnage traditionnel pour enfants.

« C’est une très grande tension mentale à supporter pour l’homme qui a joué Saint-Nicolas, ainsi que pour les organisateurs et le personnel. »

Mais les photos de l’événement ont montré que tous les résidents ne portaient pas de masques et que le Père Noël et ses petits aides se tenaient à moins de deux mètres des personnes âgées.

M. Caeyers a déclaré: « Initialement [the care home] a déclaré que les règles avaient été respectées, mais vous recevez tout de suite des photos des familles des résidents où vous pouvez voir que ce n’était pas le cas.

Son administration a qualifié le foyer de soins d ‘«organisation totalement irresponsable».

Le maire a déclaré qu’il serait « tout le monde sur le pont » pour maîtriser le virus, avec l’aide des agents de santé locaux, de la Croix-Rouge et du gouverneur d’Anvers, à la suite des négociations de crise de dimanche.

Un porte-parole d’Armonea, la société qui gère la maison, a déclaré: « L’équipe est très choquée par ce qui s’est passé, mais cela les rend également très motivés pour éliminer à nouveau le virus. »

Cependant, l’un des meilleurs virologues belges a exprimé ses doutes sur le fait que le volontaire du Père Noël ait pu causer autant d’infections.

Marc Van Ranst, de l’université KU Leuven, a déclaré: «Même pour un super-épandeur, ce sont trop d’infections à la fois.

Le Père Noël parle à un résident âgé. Lui et son assistant semblent se tenir à moins de deux mètres d’elle

Maison de soins Hemelrijck à Mol, Anvers, qui est dirigée par la société Armonea

Ces derniers jours, la Belgique a enregistré une augmentation du nombre d’infections quotidiennes, 2762 samedi et 4978 dimanche.

Il pense qu’une mauvaise ventilation en est bien plus probablement la cause et que les mesures de CO2 devraient être prises par les autorités sanitaires locales.

Néanmoins, il a ajouté que la visite du Père Noël pendant la pandémie était une «idée stupide».

La Belgique a les pires décès de coronavirus par million de sa population dans le monde.

Le pays a enregistré 2342 nouveaux cas de coronavirus le jour de Noël, dont 51 sont décédés du