Et si le personnage de Noël préféré de tout le monde, le Père Noël, était un chaman consommateur de drogue? Et au lieu de cadeaux, il a juste apporté la sagesse et des solutions aux problèmes? Serait-il toujours aussi populaire que la culture pop occidentale l’a rendu?

Selon une nouvelle théorie de chercheurs comme Paul Ruck et Lawrence Millman, la légende du Père Noël, le vieil homme rond et fleuri en costume rouge qui arrive du pôle Nord dans un traîneau tiré par des rennes, est en effet né de l’ancien chamans qui existaient dans la région entre la Finlande et la Suède.

Selon les chercheurs, les origines du Père Noël peuvent être interprétées à partir des traditions chamaniques suivies par le peuple Sami indigène de la «Laponie». La zone actuelle contient des morceaux de Finlande, de Suède, de Norvège et de Russie.

Ruck, un classique de l’Université de Boston qui étudie l’utilisation de substances psychoactives dans les rituels culturels religieux et antiques, a découvert que les chamans samis de Laponie consommaient un type de champignon psychoactif et hautement toxique appelé Amanita muscaria. Manger le champignon aurait donné au chaman des capacités psychiques et il pouvait ainsi se connecter à d’autres royaumes surnaturels pour chercher des réponses aux problèmes que les humains cherchaient à résoudre.

C’est là que les choses deviennent intéressantes. On dit que parmi les Samis, on croyait que ceux qui consommaient de l’Amanita muscaria commençaient à en ressembler. Ce qui veut dire, ils avaient des taches rouges, ils étaient ronds et rondes.

Ruck et Millman ont postulé que cette image du chaman, qui montait sur des traîneaux tirés par des rennes et entrait dans les tentes des habitants de la cheminée, en raison du blocage des portes d’entrée à cause de la neige, pourrait avoir fourni la base initiale de la tradition du Père Noël.

Ce n’était pas tout, le chaman était payé en nourriture pour la bonne nouvelle qu’il apportait, tout comme le Père Noël est payé en lait et biscuits pour tous les cadeaux qu’il apporte. Les chercheurs estiment que les «cadeaux» qu’apportaient les anciens chamans n’étaient pas de nature plus spirituelle que matérialiste.

Selon Lawrence, c’est le problème de Noël aujourd’hui. Le festival, qui aurait dû porter sur l’amour et la spiritualité, est devenu gâché par le capitalisme et le matérialisme. Pour beaucoup, Noël et le Père Noël ne sont que des symboles des cadeaux de Noël. Mais plonger dans le folklore et la mythologie humains peut souvent fournir des informations plus profondes sur les traditions humaines et peut même finir par enrichir notre expérience de la même chose dans le temps présent.