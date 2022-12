Le Père Noël et ses rennes sont invités à l’aéroport de Lake in the Hills pour une halte de repos la veille de Noël – Shaw Local

La veille de Noël, le Père Noël, son traîneau et ses rennes – Rodolphe inclus – sont invités à s’arrêter à l’aéroport de Lake in the Hills pour se reposer, grignoter et se ressourcer.

Le public est également invité à se rendre à l’aéroport du comté de McHenry pour voir s’il peut apercevoir le Jolly Old Elf alors qu’il traverse le nord de l’Illinois.

La nuit est présentée comme la première « aire de repos Cary Dairy Reindeer », selon un plan concocté par le propriétaire de Cary Dairy Ice Cream, Randy Scott, et le directeur de l’aéroport, Michael Peranich.

“Nous avons contacté l’aéroport de Lake in the Hills”, a déclaré Scott. « Chez Cary Dairy, nous essayons de créer des souvenirs pour nos clients. Notre objectif a été de commencer une tradition de quelque chose que nous pouvons faire pendant les vacances pour stimuler l’imagination… un souvenir familial à partager avec leurs enfants.

L’aire de repos des rennes aura de l’avoine, des carottes, des betteraves et de la crème glacée pour que l’équipe de traîneau puisse grignoter, a déclaré Scott. L’aéroport servira également de repère visuel pour le Père Noël lorsqu’il entrera dans la région, “afin que le Père Noël et ses rennes puissent trouver la zone et livrer des cadeaux en toute sécurité”, a déclaré Scott.

Lake in the Hills est un meilleur aéroport pour l’aire de repos de livraison de cadeaux de la veille de Noël, a déclaré Peranich.

“Le Père Noël va être acheminé derrière trop d’autres avions à O’Hare. Il peut atterrir sans trop de soucis à Lake in the Hills et n’a pas à parler au contrôle du trafic aérien » à l’aéroport du village, a déclaré Peranich.

Les feux de piste resteront allumés pour guider le vol. Il y a aussi une zone herbeuse derrière l’école de pilotage Blue Sky Flying Services, 8411 Pyott Road, où les voitures peuvent s’arrêter pour voir si elles aperçoivent Saint-Nicolas. Peranich demande simplement aux visiteurs d’être courtois envers les autres s’ils décident de jeter un coup d’œil.

Un haut-parleur extérieur près de la zone diffuse les appels des pilotes entrant dans l’aéroport ou volant à proximité. Les familles peuvent également entendre ces informations, a déclaré Peranich, si elles sont disposées à baisser leurs fenêtres lors de ce qui peut être une nuit froide.

Peranich a déclaré qu’il n’avait pas d’heure estimée pour le vol du Père Noël et qu’il n’était pas certain que le Père Noël fera une escale.

Les familles peuvent utiliser le Traqueur du Père Noël du NORAD pour voir où il se trouve la veille de Noël, a déclaré Peranich.