Le Père Noël et les responsables de la ville de Joliet répandent la joie des Fêtes avec un petit défilé – Shaw Local

Le Père Noël a parcouru Joliet samedi pour saluer les résidents pour le troisième envoi annuel du Père Noël.

Un cortège mettant en vedette le Père Noël a commencé samedi matin sur les avenues Woodruff et Draper dans l’est de la ville et s’est rendu jusqu’aux routes Ridge et Caton Farm à l’extrême ouest de la ville.

De nombreux habitants sont sortis de chez eux pour saluer le Père Noël, qui est monté dans un véhicule rouge avec plusieurs responsables municipaux, dont le maire Bob O’Dekirk.

Le Père Noël et les responsables de la ville de Joliet traversent Joliet samedi pour le défilé d’envoi du Père Noël. (Félix Sarver)

Des voitures de police et d’autres véhicules de la ville faisaient également partie du défilé.

Des mises à jour de localisation en direct ont été fournies via le la page Facebook de la ville et compte Twitter, @LaVilledeJoliet. La ville a également fourni un carte complète du parcours du défilé sur leur site internet et Google Maps.

Les résidents pouvaient également écouter une émission sur le thème de l’envoi du Père Noël pendant le défilé en syntonisant la station de radio WCSF 88,7 FM.

L’envoi du Père Noël a été effectué pour la première fois en 2020 en remplacement du défilé Light Up the Holidays qui avait été annulé en raison de la pandémie de COVID-19

La popularité de l’événement a conduit la ville à continuer d’organiser le défilé chaque année depuis.