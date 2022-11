Le Père Noël est l’un des favoris de la foule lors de la promenade aux chandelles de l’Oregon – Shaw Local

Le Père Noël n’était pas le seul favori des fans à Conover Square lors de la marche aux chandelles de l’Oregon le 26 novembre. Le magasin d’occasion américain a accueilli Grinch et Cindy Lou Who. Ici, la famille Roos pose pour une photo avec les personnages du Dr Seuss. Sur la photo, Hayden Josh et Amanda Roos, Cassidy et Sienna Spese. (Earleen Hinton/Shaw Media)