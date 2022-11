Le Père Noël est de retour en ville avec l’inflation, l’inclusion dans son esprit

Ne cherchez pas de cloisons en plastique ou de bancs lointains lors de la visite du Père Noël cette année. Le joyeux vieil elfe est de retour, dans un style pré-pandémique, et il a des problèmes pressants en tête.

Santa booker HireSanta.com a enregistré une augmentation de 30% de la demande cette saison de Noël par rapport à l’année dernière, après avoir perdu environ 15% de ses artistes à la retraite ou à la mort pendant la pandémie, a déclaré le fondateur et elfe en chef Mitch Allen.

Il a une base de données de plusieurs milliers de pères Noël avec des concerts dans le magasin phare de Bloomingdale à New York, dans diverses propriétés Marriott et dans d’autres lieux aux États-Unis. façon, dit-il, mais le Père Noël peut choisir de se masquer.

Une autre grande agence du Père Noël, Cherry Hill Programs, est de retour aux numéros de réservation pré-pandémiques pour leurs quelque 1 400 Pères Noël travaillant dans plus de 600 centres commerciaux et autres lieux cette année, a déclaré le porte-parole Chris Landtroop.

“Je ne peux même pas expliquer à quel point nous sommes ravis de voir les sourires de tout le monde à tous les endroits cette saison sans que rien ne cache ces beaux visages”, a-t-elle déclaré.

Les Pères Noël de Cherry Hill sont également libres de porter des masques, a déclaré Landtroop.

Parmi les Pères Noël les plus remarquables qui gardent toujours leurs distances ? Il n’y aura pas de visites au magasin phare de Macy’s à Herald Square à New York. Le Père Noël est assis derrière son bureau.

Certains pères Noël qui sont restés à la maison ces deux dernières années par souci pour leur santé sont revenus au jeu ho ho ho, mais Allen essaie désespérément de remplir son pipeline avec de nouveaux artistes.

L’inflation a également pris une bouchée du Père Noël. Beaucoup sont plus âgés, ont des revenus fixes et parcourent de longues distances pour enfiler le costume rouge. Ils dépensent des centaines pour leurs costumes et autres accessoires.

“Nous facturons un peu plus les clients et nous payons également un peu plus nos pères Noël”, a déclaré Allen.

Les réservations pour de nombreux pères Noël ont été faites des mois à l’avance et certaines fonctionnent toute l’année. Les pères Noël d’Allen gagneront de 5 000 $ à 12 000 $ pour la saison.

Cependant, quelques Pères Noël ont déclaré à l’Associated Press qu’ils n’étaient pas dérangés par le coût. Ils ne sont pas dans la profession de Père Noël pour gagner de l’argent, mais le font par pure joie.

Allen et d’autres agences jonglent avec plus de demandes de pères Noël inclusifs, tels que des artistes noirs, sourds et hispanophones. Allen a également une femme Père Noël en numérotation abrégée.

“Je n’ai pas encore été arrêtée par les enfants et, à une exception près, par les parents non plus”, a déclaré Melissa Rickard, 48 ans, qui a pris le rôle au début de la vingtaine lorsque le Père Noël a été embauché par la loge de son père. est tombé malade.

“Avoir un enfant qui ne peut pas dire que je suis une femme dans un sens est le compliment ultime, car cela signifie que je rends justice au Père Noël. Ça fait craquer mon mari », a ajouté Rickard, qui vit à l’extérieur de Little Rock, Arkansas. “Je sais que nous sommes plus nombreux que ça.”

À la mi-novembre, Rickard avait plus de 100 concerts programmés, via Hire Santa et d’autres moyens.

“C’est en grande partie le bouche à oreille”, a-t-elle déclaré. “C’est ‘Hé, avez-vous vu la femme Père Noël ?'”

Rickard facture environ 175 $ de l’heure en tant que Père Noël, selon le travail, et fait don de tout sauf son argent de carburant à des œuvres caritatives. Et sa barbe ? Cheveux de yak.

La barbe blanche soigneusement entretenue d’Eric Elliott est la vraie affaire. Lui et sa Mme Claus, sa femme Moeisha Elliott, sont devenus professionnels cette année après avoir assumé pour la première fois le rôle de bénévoles en 2007. Tous deux sont des militaires à la retraite.

Ils ont passé des semaines dans l’entraînement formel de Claus. Parmi les compétences qu’ils ont acquises figuraient la langue des signes américaine et d’autres moyens d’accommoder les personnes handicapées. Leur travail a inclus des voyages dans des zones sinistrées avec l’organisation à but non lucratif Lone Star Santas basée au Texas pour donner un peu de joie.

Les Elliott, qui sont noirs, disent qu’il n’a pas été facile de se hisser au premier rang des pères Noël en tant que pros et clauses de couleur pour la première fois. Pour certaines personnes, Eric a dit: “Nous comprenons que nous ne sommes pas le Père Noël pour vous.”

L’expérience du Père Noël au Mall of America à Bloomington, dans le Minnesota, compte six Saint Nicks, dont deux noirs et son premier Père Noël asiatique. Des visites en espagnol et en cantonais sont prévues.

Travaillant de petits boulots, y compris des visites à domicile, les Elliott ont vu à quel point la hausse des prix a durement touché certaines personnes. Ils ont baissé leurs taux à des moments où ils sentent que les gens ont du mal.

“Les gens ont des problèmes juste pour manger, mais ils ne veulent pas manquer l’expérience”, a déclaré Eric. Parfois, dit-il, “Vous les rencontrerez et vous vous direz:” Allez-y et tenez-vous-en à cela. Je sais que vous avez travaillé dur pour ça.

Pour les autres clients, les Elliott facturent entre 150 $ et 300 $ de l’heure.

Charles Graves, un rare Père Noël sourd professionnel de New Braunfels, au Texas, a déclaré par l’intermédiaire d’un interprète qu’il avait été inspiré pour faire pousser sa barbe et enfiler le costume en partie par des rencontres gênantes avec des Pères Noël entendants dans son enfance.

“En tant qu’enfant, j’étais très excité de recevoir un cadeau, mais ensuite vous vous en allez et vous vous dites qu’il n’y a aucun lien là-bas. Les enfants me regardent maintenant et ils se disent, wow, vous savez, il y a un lien avec la culture sourde. Et je peux aussi toujours me connecter avec les enfants entendants », a déclaré Graves, un père Noël vif à 52 ans.

Graves, qui travaille dans une école pour enfants sourds, a également reçu une formation pour devenir le Père Noël. Il travaille comme Père Noël avec des interprètes. Le rodage a été difficile et coûteux, dit-il, mais “c’est quelque chose de vraiment, vraiment important pour moi”.

À la mi-novembre, il avait plus d’une douzaine de concerts, dont un défilé à Santa Paula, en Californie, un centre commercial à Austin, au Texas, et à Morgan’s Wonderland, un parc à thème accessible à but non lucratif à San Antonio. Il fait également des visites Zoom.

Parmi les coûts croissants du Père Noël cette année, il y a ses ratés. Le prix des costumes, du sur mesure au prêt-à-porter, a augmenté d’environ 25 %, a déclaré Stephen Arnold, 72 ans, un Père Noël de longue date qui dirige la Confrérie internationale des vrais Pères Noël barbus, qui compte plus de 2 000 membres.

“La plupart des artistes que je connais augmentent leurs tarifs, principalement en raison des coûts de transport, d’hébergement et de matériel”, a-t-il déclaré. “Personnellement, j’augmente un peu mes tarifs pour les nouveaux clients mais je maintiens les prix cette année pour mes concerts répétés.”

Arnold, qui est à Memphis, Tennessee, facture entre 250 et 350 dollars de l’heure. D’autres membres de son organisation, selon l’emplacement et l’expérience, facturent entre 100 et 500 dollars de l’heure, ces derniers dans les grandes villes comme Los Angeles. Certains, a-t-il dit, ne connaissent pas leur valeur et la sous-estiment à 50 $ ou 75 $ de l’heure.

Quant à la pandémie, Arnold n’en a pas entendu parler de la part de ses clients, par rapport à l’année dernière et à 2020, lorsqu’il travaillait à l’intérieur d’une boule à neige. Les pères Noël qu’il connaît semblent imperturbables.

“Je suis surpris du peu de gens qui s’en préoccupent”, a déclaré Arnold. « Je rends visite à ma femme deux fois par jour dans un établissement de soins infirmiers. Je suis diabétique. Je veux dire, la plupart d’entre nous sont de vieux gros hommes.

— Leanne Italie, Associated Press

Vacances de NoëlPère Noël