Un parapente vêtu d’un costume de Père Noël en route pour livrer des cadeaux s’est écrasé sur des lignes électriques dans le comté de Sacramento et a dû être secouru par les pompiers.

Le « M. Claus » non identifié était parti livrer dimanche des cannes de Noël aux enfants de la communauté de Rio Linda, vêtus d’un costume rouge et blanc ainsi que d’un casque de sécurité, lorsque son « traîneau » en métal rouge s’est emmêlé.

L’avion « hyper léger » a été suspendu à environ 10 mètres dans les airs pendant une heure en attendant d’être secouru à Rio Linda.

Les pompiers et les équipes de patrouilles routières – qui ont dit qu’il semblait que le père Noël « Rudolph avait changé de voie » – ont reçu plusieurs appels de spectateurs inquiets.

À l’aide d’équipements spécialisés, dont des échelles extensibles de 40 pieds, les équipes de secours ont réussi à le libérer.

Environ 200 foyers de la région ont brièvement perdu de l’électricité lorsque l’électricité a été coupée pour leur permettre de l’atteindre en toute sécurité.

Le capitaine Chris Vestal du district métropolitain d’incendie de Sacramento a déclaré: «Noël va encore se produire, Noël n’est pas annulé à cause de cet incident».

Le pilote n’a pas été blessé.

Le père Noël a laissé son traîneau tiré par des rennes derrière et a opté pour un avion « hyper léger » pour livrer des cannes de bonbon à la communauté locale et « égayer le moral » pendant cette saison des vacances 2020, lorsqu’il a été pris dans des lignes électriques à Rio Linda dimanche.

Le service d’incendie de Sacremento a tweeté une photo du sauvetage audacieux du « Père Noël » après que son « traîneau » – un avion « hyper léger », s’est emmêlé dans des lignes électriques dimanche

Le pilote, qui portait un costume de père Noël rouge et blanc, a été suspendu à environ 40 pieds dans les airs pendant une heure avant d’être secouru par les pompiers à Sacramento.

« En général, nous ne répondons pas à un appel « Rudolph lane-changed me », mais lorsque vous recevez plusieurs appels … il est préférable d’aller le vérifier », a déclaré California Highway Patrol, North Sacramento, qui a également assisté au sauvetage, dans un post sur Facebook.

Ils ont ajouté: « Il s’avère que le père Noël essayait de s’amuser à la dernière minute avant les vacances et s’est retrouvé dans une situation de fil chaud », comme rapporté par ABC10.com

Le district métropolitain d’incendie de Sacramento a déclaré qu’il ne connaissait pas la « cause » de l’accident, mais que le « père Noël » avait prévu « de livrer des cannes de bonbon dans la communauté pour égayer les esprits pendant cette saison des vacances 2020 ».

Le capitaine Vestal, de Sacramento Metropolitan Fire District, a ajouté: « Bien que le pilote ait eu un accident, il faisait en fait quelque chose de vraiment bien pour la communauté et en 2020, je pense que c’est quelque chose dont nous avons tous besoin. »

Il a poursuivi: « Noël va encore arriver. Noël n’est pas annulé à cause de cet incident, et nous pouvons nous réjouir et dire qu’il y a beaucoup de positivité.

L’homme n’est pas le premier Père Noël volant à faire une chute au nom de la joie de Noël.

En 2017, George Krokus prévoyait de faire une entrée surprise festive à un tournoi de volleyball de bienfaisance à Tampa Bay en parachutisme aux spectateurs, où il prévoyait de déposer un jouet à une fille de 9 ans.

Au lieu de cela, Krokus s’est écrasé dans un arbre, un poteau et enfin la plage, se cassant la jambe, comme rapporté dans Time.

Il semble que la cascade a capturé les esprits pendant près d’un siècle, avec un rapport du Mesa-Journal Tribune, Arizona, en 1932, dans lequel un imitateur du Père Noël a « sauté » d’un avion devant une foule de spectateurs qui étaient « horrifiés » lorsque son le parachute ne s’est pas ouvert.

Heureusement, ce n’était qu’un mannequin, et le Père Noël a vécu pour raconter l’histoire.