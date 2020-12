Alors que le monde est en train de fonder une nouvelle et différente façon de célébrer Noël cette année, l’arrivée du Père Noël a également changé un peu à Dubaï en abandonnant son traîneau de rennes traditionnel pour un chameau. La vidéo partagée par Reuters montre le Père Noël à cheval dans les rues du Global Village, entouré d’un groupe d’hommes en pain d’épice, tandis que la chanson de Noël joue en arrière-plan.

Regardez la vidéo ici:

Depuis que la vidéo a été partagée sur le site de microblogging, elle a recueilli 1700 vues en un rien de temps. Certains internautes ont également commenté le message, appréciant l’idée unique.

Non seulement cela, certains des motards Harley Davidson habillés en Père Noël ont également été vus dans les rues du centre de Tokyo le 20 décembre 2020, pour leur défilé annuel contre la maltraitance des enfants, car cette pandémie a rendu les enfants plus vulnérables que d’autres en 2020. Le défilé a été suivi d’une course de jouets pour en faire don aux enfants.

La course de jouets est une tradition mondiale autour de la période de Noël. Chaque année, des centaines de motards participent à ce défilé, cependant, cette année, seuls 100 motards en faisaient partie. Selon les rapports, les motards prévoient de voir environ 400 enfants et de leur livrer des jouets et des bonbons.

Pendant ce temps, de nombreux pères Noël ont décidé d’opter pour une rencontre virtuelle au lieu d’une visite en personne car ils ne veulent pas risquer leur vie pour des événements familiaux ou publics. Selon les rapports, la plupart des pères Noël sont dans la catégorie à haut risque, soit par âge ou par leurs conditions médicales.

La pandémie a non seulement changé la façon de visiter cette année, mais les pères Noël ont également remplacé leurs cadeaux par les articles essentiels. Des pères Noël ont été vus en train de livrer des masques, des désinfectants et d’autres articles essentiels aux personnes dans le besoin. Récemment, un homme de Caracas, la capitale vénézuélienne, s’est déguisé en Père Noël pour livrer du pain et de la Bologne, des vêtements, des chaussures et des jouets aux enfants alors que le pays se débattait coronavirus pandémie et un effondrement économique.

Ce Père Noël appartenait apparemment à un groupe à but non lucratif. Selon le rapport, Amilcar Ruiz, coordinateur local du Père Noël dans les rues, avait déclaré que cette année, le Père Noël avait livré plus de colis alimentaires en raison des besoins rencontrés par la communauté sous la pandémie.