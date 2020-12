Le personnage est apparu pour la première fois dans un livre de 1850 par l’instituteur d’Amsterdam Jan Schenkman.

Ceux qui représentent Zwarte Piet mettent généralement un maquillage noir et des vêtements colorés de la Renaissance, en plus de perruques bouclées, de rouge à lèvres et de boucles d’oreilles.

Les opposants affirment que de telles représentations promeuvent des stéréotypes racistes, tandis que les partisans défendent l’aide de Sinterklaas, la version hollandaise à la barbe blanche et en robe rouge de Saint-Nicolas, en tant que personnage traditionnel pour enfants.