“Le Père Noël devrait éliminer le charbon” pour les vilains enfants ce Noël, déclare le docteur

Sur Amazon, vous pouvez acheter des sacs en velours rouge portant l’inscription “tu as été méchant” et bourrés de morceaux de vrai charbon. Le charbon a longtemps symbolisé le nadir des cadeaux de Noël, un “cadeau” honteux pour les enfants mal élevés. À mon avis, c’est une sorte de concept foiré. Je ne suis pas le seul à le penser.

Le pédiatre Tamsin Holland Brown est co-auteur d’un article d’opinion publié dans le British Medical Journal lundi appelant à la fin du charbon comme punition de Noël.

Holland Brown travaille pour le Cambridgeshire Community Services NHS Trust au Royaume-Uni. Ses co-auteurs sont ses filles Lilac et Marigold, qui “ont contribué au contenu, à la conception et à la structure de cet article, définissant les questions importantes pour les enfants”.

Le BMJ est une revue professionnelle médicale sérieuse, mais elle devient festive chaque année avec un numéro sur le thème de Noël. “Bien que nous accueillons les plats légers et la satire, nous ne publions pas de parodies, de canulars ou d’études fabriquées”, le journal dit.

Le document propose des arguments convaincants pour bannir le charbon des traditions de Noël. En tant que combustible fossile non renouvelable, l’utilisation du charbon est l’un des coupables de notre crise climatique d’origine humaine. “Ce serait bon pour l’amour de Dieu si le charbon restait dans le sol”, indique le journal.

Les Holland Browns suggèrent que donner du charbon n’améliorera pas le “soi-disant comportement méchant” d’un enfant, surtout à une époque où les nouvelles mondiales sombres, allant de préoccupations liées au coût de la vie à la pandémie de COVID-19 en cours, peut nuire à la santé mentale. Le journal cite également la militante écologiste suédoise Greta Thunberg. “Thunberg a inspiré des millions d’enfants à faire la grève à l’école et à participer à des marches pour le climat. Ces enfants méritent-ils sûrement d’être sur la liste des gentils, pas des méchants ?” dit le journal.

La spécialité pédiatrique de Holland Brown transparaît dans une section proposant des idées de cadeaux alternatifs, tels que des livres ou des cadeaux qui relient les enfants à la nature. La finale du journal est un appel à l’action au mythique Père Noël : « Le Père Noël devrait éliminer progressivement le charbon.

Le document cite des sources aussi variées que la loi britannique sur le changement climatique de 2008 et le Trésor de Winnie l’ourson pour étayer sa conclusion : “La suggestion selon laquelle les enfants figurant sur la liste des vilains ne méritent que du charbon est obsolète et potentiellement nocive pour l’environnement et la santé des enfants. “

Le charbon peut être principalement considéré comme un cadeau humoristique de nos jours, mais les jeunes co-auteurs le prennent au sérieux, appelant les adultes qui donnent du charbon “les méchants”.

Je veux absolument rester en dehors de la liste coquine de Lilac et Marigold. Je n’ai jamais donné de charbon, et je promets que je ne le ferai jamais.