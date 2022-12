Le Père Noël autorisé à voyager dans l’espace aérien canadien

Le père Noël arrive en ville.

Le ministre des Transports Omar Alghabra a accepté la “mission spéciale” d’autoriser le Père Noël et ses rennes à voler dans le ciel canadien ce Noël, dans une vidéo diffusée par Transports Canada.

“Je suis honoré d’autoriser le Père Noël et son équipage de renne à voyager dans le ciel canadien cette année”, a déclaré Alghbra dans un communiqué vendredi. “Quand j’ai parlé au Père Noël, il m’a assuré que tout était prêt pour livrer des cadeaux aux enfants canadiens. J’aimerais souhaiter à tous les Canadiens d’un océan à l’autre un joyeux Noël et un temps des Fêtes festif.

Les inspecteurs de la sécurité ont également approuvé le traîneau du Père Noël pour le décollage après avoir testé le train d’atterrissage et s’être assuré que tous les systèmes de navigation et de communication fonctionnaient. Même les harnais des rennes du Père Noël ont été inspectés pour s’assurer qu’ils étaient sécurisés pour le voyage.

Un bilan de santé a également été effectué sur le Père Noël et son équipe de voyage.

“Dans un message sécurisé adressé au ministre Alghabra plus tôt cette semaine, le Père Noël a confirmé qu’il avait effectué son dernier vol d’essai de l’année et vérifié que lui et les rennes ne présentaient aucun signe de symptômes du COVID-19 avant le décollage”, indique le communiqué.

Lors d’une vidéoconférence avec l’administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, Mme Claus a partagé ses conseils sur la façon de se protéger de la COVID-19 pendant les Fêtes.

“Je dis toujours au Père Noël de faire une liste ! Et vérifiez-la deux fois ! Premièrement, restez à jour sur vos vaccinations. Deuxièmement, portez un masque dans les endroits intérieurs bondés – et assurez-vous qu’il est bien ajusté. Troisièmement, lavez-vous les mains pour l’air de Jingle Bells”, a déclaré Mme Claus dans la vidéo.

Les Canadiens peuvent suivre le voyage du Père Noël toute la nuit la veille de Noël en utilisant le tracker Norad Santa.