Le Père Noël a donné une pause à son traîneau et à ses rennes mercredi et a monté des éléphants en Thaïlande lors d’une visite spéciale de Noël visant à sensibiliser à la menace de la coronavirus.

Dans la province centrale d’Ayutthaya, des manutentionnaires à barbe blanche portant des chapeaux souples et des tenues de Père Noël étaient assis au sommet d’éléphants revêtus de guirlandes et de masques de tronc, distribuant des masques de protection dans des paniers aux écoliers, aux motocyclistes et aux conducteurs qui passaient.

« Ils sont drôles et adorables. Je pense qu’ils sont si mignons », a déclaré Laksaporn Loetpiriyakamol, élève du primaire.

Les éléphants visitent les écoles de la région en fin d’année depuis deux décennies et distribuent normalement des cadeaux comme des bonbons et des jouets en utilisant leurs malles.

Cette année, les pachydermes étaient à distance sociale, restant à l’extérieur des écoles et utilisaient leurs malles pour offrir les masques faciaux dans des paniers à la place.

« Ces quatre éléphants veulent représenter le Père Noël thaïlandais pour encourager les gens à porter des masques, à se laver les mains et à suivre les instructions du gouvernement », a déclaré Itthi Pankhawlamai, qui gère un parc d’éléphants local.

« Je suis un peu excité et triste parce que les éléphants ne peuvent pas entrer dans l’école », a déclaré Pacharamon Sukphiromsanti, 12 ans, qui est venu saluer les éléphants aux portes.

Les autorités thaïlandaises demandent une plus grande prudence après que sa pire épidémie a été confirmée ce week-end, dans un centre de fruits de mer près de Bangkok, avec des cas détectés depuis dans environ un quart des provinces du pays.