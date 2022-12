Le Père Noël à la rescousse quand un chien tombe à travers la glace à Kelowna

Wayne Dorman, déguisé en Père Noël, a sauté pour sauver un chien après qu’il soit tombé à travers la glace le 11 décembre 2022 (Contribution) Wayne Dorman, déguisé en Père Noël, a sauté pour sauver un chien après qu’il soit tombé à travers la glace le 11 décembre 2022 (Contribution) Wayne Dorman, déguisé en Père Noël, a sauté pour sauver un chien après qu’il soit tombé à travers la glace le 11 décembre 2022 (Contribution)

C’est le Père Noël qui est venu à la rescousse dimanche (11 décembre) lorsqu’un chien est tombé à travers la glace du lac Okanagan, près du centre-ville de Kelowna.

Wayne Dorman, propriétaire de Dogzies Pet Services, était déguisé en M. Claus pour la marche festive annuelle de l’entreprise.

Il dit qu’il pensait à l’origine que c’était le chien d’un client, mais c’était le chien d’un couple qui se promenait près de la statue des dauphins sur la rue Water.

“J’ai vu un chien se battre pour sortir, il était tombé à travers la glace.”

Dorman dit que c’est l’appel de la nature qui a pris le dessus et il a sauté.

«Il allait sous tout le temps. Il essayait de sortir de la glace, mais j’ai réussi à l’appeler. Ensuite, je suis juste entré… et je l’ai juste attrapé.

Dorman dit qu’il a déjà fait des sauvetages, comme tirer des gens d’une maison en feu, mais il n’a jamais eu à faire un sauvetage sur glace pour un chien.

“Dans ces cas, vous craignez toujours qu’ils vous mordent ou paniquent”, dit Dorman, il travaille avec des chiens depuis plusieurs décennies.

Il dit que c’était un excellent rappel pour ses clients que les règles doivent être suivies, comme garder les chiens en laisse dans les zones désignées et s’assurer que l’animal a un fort rappel.

« Si vous permettez à votre chien de chasser et de courir après les animaux et les oiseaux, de chasser une balle sans attendre ni rappel ou « laissez-la », vous pouvez vous retrouver dans cette situation. C’est effrayant. Nous voyons des histoires comme celle-ci tout le temps.

Dorman dit qu’en plus d’être malodorant et froid, il n’a pas été blessé dans cette affaire.

