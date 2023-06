Le père Jorge Messi confirme après sa rencontre avec Joan Laporta

Le père de Lionel Messi, Jorge Messi, a confirmé que l’Argentin envisageait de retourner à Barcelone et que le méga déménagement était toujours en cours. Jorge, qui est également l’agent de Messi, cherche à trouver un nouveau club pour son fils car il s’est déjà séparé du Paris Saint-Germain.

Messi a quitté Barcelone en 2021 après que le club n’ait pas réussi à lui donner un contrat en raison du fair-play financier en Liga. L’Argentin est largement considéré comme le plus grand joueur de tous les temps et il a remporté tous les trophées avec Barcelone pendant son séjour là-bas de 2004 à 2021.

« Leo veut retourner à Barcelone et j’aimerais le revoir au Barça. Je peux dire que nous sommes confiants, car le transfert au Barça est une option à coup sûr. Mais vous connaîtrez bientôt l’avenir », a déclaré Jorge Messi.

Jorge a rencontré le président de Barcelone Joan Laporta chez lui pour discuter du méga transfert. Messi a été fortement lié à son ancien club au cours des deux derniers mois et le président de Barcelone et son manager Xavi ont également exprimé leur souhait de ramener la légende au Camp Nou.

Le célèbre journaliste sportif Fabrizio Romano a suggéré que la Liga avait donné le signal vert à Barcelone pour son projet de signer Messi. Cependant, le club n’a pas encore présenté de contrat officiel à Messi.

Messi a quitté le PSG samedi dernier après son dernier match de la saison.

« Après deux saisons dans la capitale, l’aventure de Leo Messi avec le Paris Saint-Germain s’achèvera à la fin de la saison 2022-23 », a déclaré le club dans une annonce très attendue.

« Je tiens à remercier le club, la ville de Paris et ses habitants pour ces deux années. Je vous souhaite le meilleur pour l’avenir », a déclaré Leo Messi.

Pendant ce temps, un déménagement stupéfiant en Arabie saoudite est également sur les cartes pour Messi alors que de hauts responsables d’Al Hilal se sont envolés pour la France pour tenter de conclure un accord pour Messi après que le joueur de 35 ans ait joué son dernier match pour le Paris Saint-Germain sur Samedi.

La délégation saoudienne prévoit de rencontrer le père et agent de Messi, Jorge, dans le but de finaliser la signature dès que possible, ont indiqué dimanche des sources à l’AFP.