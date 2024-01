Le père israélien de l’adolescente otage craint que sa fille ne soit violée par le Hamas

Nouvelles





Le père d’une otage israélienne de 18 ans – l’une des plus jeunes captives encore aux mains du Hamas – dit qu’il craint que sa fille ne soit violée après que d’anciennes victimes d’enlèvement ont refusé de répondre à ses questions difficiles sur son état.

Eli Albag, le père de Liri Albag, qui a été kidnappée dans son lit par le groupe terroriste palestinien lors de son attaque meurtrière contre Israël le 7 octobre, a déclaré lundi avoir appris des otages libérés que sa fille était en vie mais détenue dans des conditions déplorables – et potentiel d’agression sexuelle.

“Ils disent qu’ils n’ont pas de nourriture, qu’ils n’ont pas d’eau, qu’ils ne prennent pas de douche, qu’ils dorment par terre, très froid et humide, à 40 mètres [130 feet] sous terre », a déclaré ce père de quatre enfants au cœur brisé, faisant référence aux récits des survivants sur les conditions actuelles des otages, selon les rapports d’Express et Star. « Et le problème le plus important, [the captors] les touchent.

« Nous savons que certaines filles – c’est très difficile à dire – les ont agressées sexuellement, et nous sommes inquiets, surtout qu’elles ne les ont pas relâchées », a déclaré Albag.

Le père israélien Eli Albag réclame depuis près de quatre mois la libération de sa fille de 18 ans, Liri, et des autres otages de Gaza. AFP via Getty Images

Eli Albag (au centre, la main sur le visage) a exprimé ses craintes que sa fille ne soit violée à Gaza. AFP via Getty Images

En pensant au traumatisme que traverse son enfant, Albag a déclaré : « Je me réveille vivant le matin et je m’endors mort. Chaque jour.”

Le père israélien s’est adressé aux médias après avoir rencontré lundi le Premier ministre britannique Rishi Sunak et le ministre des Affaires étrangères David Cameron lors d’un déjeuner organisé par les Amis conservateurs d’Israël à Londres.

Liri Albag est apparue avec de la terre sur le visage et un sweat à capuche sur une photo publiée par le Hamas au cours des deux premiers mois de sa captivité. Polycopié

Il a déclaré à BBC News que lorsqu’il a demandé à une otage libérée si des terroristes du Hamas avaient abusé sexuellement de femmes israéliennes, il n’a pas pu obtenir de réponse d’elle.

“Elle était silencieuse mais elle a bougé son visage donc j’ai compris qu’il s’était passé quelque chose là-bas”, se souvient-il. « L’otage a vu quelque chose, mais elle n’a pas voulu nous le dire.

« Je comprends qu’ils ne veulent pas parler de ça, ils ne veulent pas nous faire de mal. Mais nous comprenons. Nous comprenons vraiment », a poursuivi Albag.

« C’est difficile à dire et difficile à penser, mais je crains qu’ils aient fait quelque chose de mal à ces filles. Je ne peux pas les comprendre, je ne peux pas comprendre ces animaux », a ajouté le père, faisant référence au Hamas.

Albag et les membres des familles de trois autres otages ont supplié les dirigeants britanniques lors de leur réunion de faire pression sur le Qatar, qui joue le rôle de médiateur entre Israël et le Hamas, pour qu’il « choisisse son camp » et aide à libérer leurs proches.

Albag a déclaré qu’il savait, grâce à d’anciens captifs, que sa fille n’avait pas été physiquement blessée pendant les 50 premiers jours de captivité du Hamas. Elle est apparue dans une vidéo de propagande à cette époque. Mais depuis, personne ne l’a vue.

Albag a décrit sa fille Liri comme la « plus heureuse », qui aimait « la musique, qui aimait danser ».

Les protestations font rage en Israël, appelant le gouvernement à obtenir la libération des otages. AFP via Getty Images

Devant le Parlement, il a montré deux photos agrandies de Liri – l’une prise quelque temps avant l’attaque du Hamas et l’autre prise par ses ravisseurs après son enlèvement.

Sur la deuxième image, la jeune femme de 18 ans a l’air terrifiée, avec de la saleté recouvrant son visage et son sweat à capuche.

«Regardez ses yeux, ils disent tout», dit son père. « C’est ce que je vois chaque jour, chaque minute, chaque seconde, cette photo. Cela me vient à l’esprit tout le temps et je n’arrive pas à dormir, je dois prendre des médicaments.

Albag a déclaré aux journalistes qu’il avait regardé Sunak dans les yeux alors qu’il lui racontait l’histoire de sa fille et lui avait remis une plaque d’identité avec les mots «Ramenez-les à la maison».

Les familles et les partisans des otages détenus par les terroristes du Hamas depuis l’attaque du 7 octobre tiennent un portrait de Liri Albag lors d’une manifestation devant le ministère israélien de la Défense à Tel Aviv. AFP via Getty Images

D’autres membres de la famille présents lors de la réunion de lundi ont déclaré que le Premier ministre britannique leur avait apporté un grand soutien et leur a dit qu’il « ferait tout ce qu’il peut » pour garantir la liberté de leurs proches.

Mais Albag a également rappelé à ceux qui négociaient la libération des otages que si des violences sexuelles étaient commises contre des femmes israéliennes, cela pourrait entraîner une multitude de grossesses non désirées qui seront bientôt trop tard pour y mettre fin.

“Il y a une limite de temps pour arrêter cela”, a-t-il déclaré.

Les membres des familles des otages se sont rendus à Londres lundi pour rencontrer de hauts dirigeants britanniques et les implorer d’aider à obtenir la libération de leurs proches. AFP via Getty Images

L’épouse d’Eli Albag, Shira, a fait écho au terrible avertissement de son mari lors d’une session du parlement israélien, la Knesset, mardi, à laquelle ont participé d’anciens otages et des membres des familles de ceux qui sont toujours en captivité, a rapporté Haaretz.

« Le cabinet doit se réveiller, [as does] le monde – le temps presse », a déclaré Shira Albag. “Ils auraient dû être à la maison depuis longtemps.”

Elle a ajouté qu’elle « essaie de ne pas imaginer les grossesses ».

L’ex-captive Aviva Siegel, qui était présente à la réunion de mardi, a déclaré que les terroristes du Hamas avaient transformé les otages à Gaza en « marionnettes avec lesquelles ils pouvaient faire ce qu’ils voulaient, quand ils le voulaient, et il est incroyable qu’ils soient toujours là ».

Siegel a déclaré avoir vu les terroristes amener des captives avec des « vêtements inappropriés, des vêtements de poupées ».

« Nous allons bientôt atteindre quatre mois [since they were kidnapped]. Nous sommes restés là-bas pendant 51 jours, et il ne s’est pas passé une minute sans que nous soyons victimes d’abus – et ils sont toujours là », a-t-elle déclaré.

Une centaine d’otages ont été libérés en novembre lors d’un cessez-le-feu d’une semaine entre Israël et le Hamas. Environ 132 Israéliens restent toujours à Gaza.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rejeté dimanche « catégoriquement » une offre du Hamas de libérer tous les otages restants en échange du retrait total des forces israéliennes de Gaza.

Sami Abu Zuhri, haut responsable du Hamas, a répondu au refus de Netanyahu en disant que cela « signifie qu’il n’y a aucune chance pour le retour des captifs ».











