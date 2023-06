Le père Frank Brennan dans le discours de Rome dit qu’on n’en fait pas assez pour éviter les divisions

Rome: L’un des principaux partisans de l’Église catholique de la voix autochtone au parlement craint que le référendum ne laisse les Australiens divisés – quel que soit le résultat – et il blâme les deux côtés de la politique de ne pas s’efforcer davantage de trouver un terrain d’entente.

Le père Frank Brennan, prêtre jésuite et avocat des droits de l’homme, profitera d’une conférence à Rome samedi pour exhorter les Australiens à se réengager dans une « écoute intérieure profonde » les uns envers les autres et envers la terre. Il rappellera au Premier ministre Anthony Albanese et au chef de l’opposition Peter Dutton qu’ils sont responsables du ton du débat.

L’avocat des droits de l’homme et prêtre jésuite, le père Frank Brennan, affirme que les dirigeants politiques n’ont pas fait assez pour éviter la division au sujet de la Voix. Crédit: Elke Meitzel

Brennan a présenté une copie de son livre sur le sujet, Une voix autochtone au Parlement : envisager un pont constitutionnel, qui a été publié en mars, au pape François lors de leur rencontre au Vatican cette semaine. Brennan a dédié la copie à l’homme de 86 ans avec une inscription indiquant « en espérant et en priant pour une voix autochtone au Parlement ».

Parallèlement à la visite de l’aînée autochtone Miriam-Rose Ungunmerr Baumann au Vatican pour des pourparlers de réconciliation avec l’église cette semaine, le discours de Brennan à l’Université pontificale grégorienne offrira une perspective australienne contemporaine sur la reconnaissance des droits des autochtones et avertira que les électeurs seront confrontés un choix difficile lors du référendum, qui doit se tenir en octobre.