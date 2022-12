Le père et le fils de Penticton traversent la glace pour se baigner chaque semaine

Vous avez peut-être vu le duo père et fils nager dans les eaux froides de l’Okanagan et du lac Skaha cet hiver et vous avez pensé qu’ils devaient être fous.

Mais pour Jake Evans et son fils Damien, la natation hivernale a été une excellente expérience de liaison et une façon saine de rester actif à l’extérieur.

Même par -15°C, Jake et Damien se baignent dans l’eau glacée. Ils ne se contentent pas d’entrer et de sortir, mais ils vont en fait juste en dessous.

Le 28 décembre, le père et le fils ont dû briser la glace pour se baigner l’hiver sur Eastside Road. Ils sont représentés tenant un gros morceau de glace qu’ils ont dû casser pour entrer.

Evans nage en hiver depuis deux ans, affirmant que ce doit être leur sang suédois qui leur permet de résister à l’eau froide.

“Il faisait assez doux l’automne dernier et le début de l’hiver, alors nous avons continué, nous défiant presque l’un l’autre”, a déclaré Evans. “C’est devenu un petit jeu pour voir qui reculerait.”

Récemment, un jour, ils ont nagé à côté des volcans de glace qui s’étaient formés sur le lac Okanagan.

Evans est originaire d’Halifax et a toujours pratiqué la natation en eau froide.

Mais il n’avait jamais nagé toute l’année jusqu’à ces deux dernières années.

“Ensuite, nous avons commencé à impliquer quelques amis, mais ils sont tous tombés à Noël”, a déclaré Evans en riant. “Damien et moi avons du sang suédois en nous, alors nous nous sommes juste amusés avec tout l’aspect viking de celui-ci !” On les trouve généralement à la plage de Sudbury.

Il s’avère qu’il y a beaucoup d’avantages pour la santé à plonger dans l’eau froide. Selon plusieurs sites Web sur la santé, la natation en eau froide améliore votre système immunitaire, vous donne un high naturel, améliore la circulation et brûle des calories (en essayant probablement de réchauffer le corps).

Evans publie des vidéos de certaines de ses baignades hivernales sur la page de Penticton et est maintenant reconnu par les gens.

“Quelqu’un m’a reconnu à partir des messages, en disant à son partenaire, ‘c’est le gars de toutes les aventures avec son fils. Ce n’est pas vraiment pour la célébrité, mais plutôt pour inciter les gens à sortir, à être actifs, à passer du temps de qualité avec vos enfants et à faire délibérément quelque chose d’inconfortable pour aider à la croissance et à la guérison », a-t-il ajouté.

Le duo père-fils n’est pas le seul à nager en eau froide à Penticton.

Il y a en fait un certain nombre de nageurs réguliers en eau froide qui se rassemblent chaque semaine au lac Okanagan.

