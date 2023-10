Le père et la fille d’Ottumwa condamnés dans le cadre d’un stratagème de fraude de l’IRS

5 octobre — DES MOINES — Des peines de prison fédérales ont été prononcées la semaine dernière contre un père et sa fille d’Ottumwa pour un stratagème de préparation de déclarations de revenus qui a duré quatre ans et a abouti à des millions de crédits d’énergie résidentiels frauduleux.

Le ministère américain de la Justice a déclaré que Thein Maung (également connu sous le nom de Joseph Ramarn), 47 ans, avait été condamné à 12 ans de prison après avoir plaidé coupable à 49 accusations de fraude et liées aux impôts. Sa fille Phyo Mi (également connue sous le nom de Phyo Ramarn), âgée de 21 ans, a été condamnée à 9 ans de prison à la suite d’une condamnation par un jury pour 16 chefs d’accusation liés à la fraude.

Le stratagème perpétué par les deux a entraîné des pertes de près de 4 millions de dollars pour l’Internal Revenue Service, l’Iowa Workforce Development et de nombreux citoyens de l’Iowa.

Pendant plusieurs années, le duo père-fille a exploité une entreprise frauduleuse de préparation de déclarations de revenus depuis leur domicile d’Ottumwa. Selon les procureurs, les deux hommes préparaient et déposaient les déclarations de revenus des clients moyennant des frais en espèces, et s’adressaient principalement aux immigrants et aux réfugiés qui travaillaient dans des usines de conditionnement de viande et qui avaient peu ou pas de capacité à lire, écrire ou parler anglais.

Maung et Mi incluraient des éléments frauduleux dans les déclarations de revenus fédérales des clients, notamment de fausses demandes de crédits d’énergie résidentiels, de déductions pour dépenses professionnelles ou de réductions de frais de déménagement pour les membres des forces armées américaines. L’effet de ces actions a augmenté les remboursements reçus par les clients et a augmenté leur clientèle.

Les deux ont déposé plus de 1 600 déclarations de revenus entre 2018 et 2022. Au cours de cette période, ils ont reçu des frais en espèces supérieurs à 200 000 $ de la part de leurs clients. De plus, les deux parties parfois demandées des remboursements frauduleux soient envoyées vers des comptes bancaires gérés par eux-mêmes.

Maung et Mi ont également aidé à déposer des demandes d’allocations de chômage auprès de l’Iowa Workforce Development, et à l’insu ou sans l’approbation de leurs clients, les paiements d’allocations ont été envoyés sur des comptes contrôlés par Maung et Mi.

« Cette condamnation devrait envoyer un message fort à tous ceux qui préparent les déclarations de revenus qui cherchent à tromper des contribuables innocents et au gouvernement américain : une cellule de prison les attend », a déclaré l’agent spécial en charge Thomas F. Murdock, de l’IRS Criminal Investigation (CI), St. Bureau extérieur de Louis. « Maung et Mi s’en sont pris à des personnes vulnérables. Les agents spéciaux de CI ne prennent pas ce type de fraude à la légère. Nos partenaires chargés de l’application des lois ont travaillé avec diligence pour nous aider à traduire ces deux personnes en justice. »

Après leur peine de prison, Maung et Mi seront en liberté surveillée pendant trois ans. Le système pénitentiaire fédéral n’offre pas de libération conditionnelle.

Le département de police d’Ottumwa et l’enquête criminelle de l’Internal Revenue Service ont enquêté sur l’affaire.

Kyle Ocker est le rédacteur en chef de l’Ottumwa Courier et de l’Oskaloosa Herald. Il peut être contacté à [email protected]. Suivez-le sur Twitter @Kyle_Ocker.