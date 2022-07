Le père et la belle-mère qui, selon la Couronne, ont mené une “campagne de torture” sur les enfants attendent leur condamnation

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient du contenu graphique.

Les enfants les appellent leurs « cicatrices de guerre ».

Ce sont des rappels imprimés sur leur corps – les restes recouverts de croûtes d’années d’abus prolongés de la part de leur père et de leur belle-mère.

Maintenant, les frères Diego et Liam, qui n’avaient respectivement que 10 et 13 ans lorsque leur calvaire a commencé en 2016, se rapprochent de la justice alors que les audiences de détermination de la peine ont eu lieu la semaine dernière pour leur père et leur belle-mère à la Cour supérieure de Toronto.

CBC News utilise des pseudonymes pour les frères ainsi que pour les délinquants. Leurs identités sont couvertes par une interdiction de publication destinée à protéger les victimes.

Les audiences sont l’une des dernières étapes d’une procédure qui a débuté à l’automne 2021, dans ce que les procureurs de la Couronne ont qualifié de “campagne de torture” contre deux jeunes garçons qui ont été battus, brûlés, privés de sommeil, affamés et pendus par les mains. et les pieds dans le sous-sol d’une maison de Toronto à divers moments de l’été 2016 à juin 2019, lorsqu’un garçon a réussi à s’échapper et à alerter les autorités.

Et bien que l’aide à l’enfance ait été informée à plusieurs reprises de la possibilité d’abus au domicile familial, les enquêtes ultérieures n’ont pas conduit au sauvetage des frères, laissant les membres extérieurs de la famille se demander comment des signes évidents de traumatisme n’étaient pas suffisants pour l’intervention d’un organisme. destiné à protéger les enfants.

“Nous ne pouvions pas être des frères réguliers. Nous étions des partenaires de survie”, a écrit Diego dans une déclaration de la victime, qui a été lue au tribunal lors de l’audience de détermination de la peine de sa belle-mère la semaine dernière.

“Cela nous a permis d’être ouverts les uns avec les autres, mais nous étions toujours en mode survie.”

Les «punitions» ont commencé après le déménagement au Canada

En septembre 2021, le père du garçon, Gabriel, a plaidé coupable à une foule d’accusations, notamment d’agression armée, de voies de fait graves et de négligence criminelle causant des lésions corporelles. Leur belle-mère, Sofia, a par la suite été reconnue coupable d’accusations similaires lors d’un procès devant juge seul devant la juge de la Cour supérieure de l’Ontario, Kelly Byrne, en mai.

Les abus ont commencé en août 2016. C’est alors que Diego, Liam et leur père ont déménagé du Mexique à Toronto pour vivre avec sa nouvelle épouse et ses deux enfants d’une relation précédente.

Des documents judiciaires montrent que peu de temps après leur arrivée au Canada, les deux garçons ont commencé à être gravement maltraités par leur père et leur belle-mère. Tout contact a été coupé avec leur grand-mère, leur tante et leur oncle en Ontario, ainsi qu’avec leur mère, restée au Mexique.

Les garçons ont enduré de fréquentes “punitions”, selon des documents judiciaires, qui étaient souvent exécutées par leur père sous la direction de leur belle-mère – bien que Sofia les ait également agressées elle-même, a déclaré le tribunal.

La police de Toronto a commencé à enquêter sur l’affaire après que l’un des garçons s’est échappé de la maison le 12 juin 2019. Il a informé sa mère au Mexique de la situation depuis une bibliothèque locale. (Evan Mitsui/CBC)

Dans sa décision, Byrne a déclaré que les deux parties étaient également coupables. Dans les observations sur la peine présentées à l’audience de Gabriel, cependant, la Couronne et la défense ont soutenu que Sofia était l’architecte et elle a fait pression sur Gabriel pour qu’il commette une grande partie des abus par la peur et l’intimidation, en tant que parrain dans le pays.

La maison a rapidement commencé à ressembler à un enfer, a témoigné Liam lors du procès de sa belle-mère.

«À l’époque, j’avais vraiment peur. Ce serait la meilleure façon de le décrire – avoir peur de chez soi», a-t-il écrit dans une déclaration de la victime déposée en preuve lors de son audience de détermination de la peine.

“J’avais peur des gens dont tu ne devrais pas avoir peur.”

J’avais peur des gens dont tu ne devrais pas avoir peur.​​​​​ -Liam

Le tribunal a appris que les frères avaient été frappés avec une ceinture et une cuillère en métal, avaient eu les doigts serrés avec des pinces et avaient été coupés avec des couteaux de cuisine, entre autres agressions.

À Halloween en 2018, Liam a été contraint de plonger ses pieds dans de l’eau bouillante, ce qui lui a laissé des brûlures et des cicatrices qui ont finalement nécessité une chirurgie plastique.

La nourriture des garçons était restreinte et ils ont perdu une quantité importante de poids, tandis que les enfants de Sofia recevaient suffisamment de nourriture, a déclaré le tribunal.

Diego et Liam n’étaient autorisés à dormir la nuit pendant que Sofia travaillait de nuit que s’ils avaient sa permission, qu’elle surveillait grâce à deux caméras de surveillance, a également entendu le tribunal.

Une autre punition utilisée pendant environ six mois, selon le tribunal, consistait pour leur père ou leur belle-mère à suspendre les garçons, généralement par les chevilles, aux chevrons du sous-sol de la maison pendant des heures d’affilée.

Une évasion

Un soir de juin 2019, après une bagarre avec Sofia pour avoir été pendu au sous-sol, Liam s’est enfui de la maison et s’est caché sous une voiture garée jusqu’à 5 heures du matin. Il s’est ensuite rendu dans une bibliothèque, où il a attendu qu’elle s’ouvre et a suivi sa mère sur Facebook. Elle a alerté sa mère en Ontario, qui à son tour a avisé la police. Son frère a ensuite été sauvé de la maison.

Les deux frères vivent maintenant avec leur grand-mère en Ontario, qui a dit qu’elle a enduré une “montagne russe d’émotions” à propos de leur traitement.

“J’ai perdu confiance en l’humanité”, a-t-elle écrit dans une déclaration de la victime, où elle a également détaillé les “cicatrices de guerre” des garçons.

“Je n’arrive pas à comprendre comment un être humain peut faire ça à d’autres êtres humains, en particulier à des enfants.”

La juge Kelly Byrne devrait prononcer ses peines pour le père et la belle-mère dans l’affaire en octobre. (Esteban Cuevas/CBC)

Il y avait de nombreux signes que quelque chose n’allait pas dans la maison au fil des ans – les enseignants et les travailleurs de l’éducation ont remarqué des blessures, des vêtements inappropriés et des preuves que les frères souffraient de malnutrition.

Les préoccupations ont été transmises à la Société catholique d’aide à l’enfance de Toronto (CCAS), qui a mené plusieurs enquêtes sur la famille. Des documents judiciaires montrent que Sofia a expliqué toute blessure et a expliqué aux garçons ce qu’il fallait dire lorsqu’ils parlaient à un médecin ou à d’autres.

“Tout était scénarisé – on m’a dit quoi dire et ne pas dire”, a déclaré Diego dans sa déclaration d’impact sur la victime.

Dans sa décision, Byrne a noté que dans un cas, les éducateurs ont été informés par le CCAS qu ‘”il n’y aurait pas d’autre enquête et que l’école ne devait pas les contacter au sujet de l’avenir de cette famille”.

Dans ce cas, nous avons senti que nous avions fait toutes les étapes que nous pouvions. – Mark Kartusch, directeur exécutif de la Société catholique d’aide à l’enfance de Toronto

Les éducateurs ont également été informés par le CCAS que “tout allait bien à la maison”, a écrit Byrne.

“Ils n’auraient pas pu avoir plus tort”, a-t-elle déclaré.

Mark Kartusch, directeur exécutif de la Société catholique d’aide à l’enfance de Toronto, a déclaré à CBC News dans une interview qu’il ressent pour les garçons compte tenu des abus qu’ils ont subis.

L’organisation a procédé à un examen de l’affaire en 2019 et Kartusch a déclaré qu’il soutenait le travail mené par les enquêteurs.

“Je ne pense pas qu’il soit juste d’être tenu responsable de choses que nous ne connaissons qu’après coup”, a-t-il déclaré. “De toute évidence, si nous savions ce que nous savons aujourd’hui, nous aurions pris des mesures très différentes. Mais nous n’avions tout simplement pas toutes ces informations.”

Disparités des peines

Lors de leurs audiences de détermination de la peine la semaine dernière, Gabriel et Sofia ont eu l’occasion de s’exprimer. Seul Gabriel l’a fait.

“J’avais vraiment peur … et je veux demander pardon à mes fils, pour ce que je leur ai fait, ce que je n’aurais jamais dû faire”, a-t-il déclaré, s’exprimant par l’intermédiaire d’un interprète.

Dans ses observations sur la peine, la procureure adjointe de la Couronne, Brigid McCallum, a déclaré qu’elle réclamait 20 ans pour Sofia, affirmant que son “comportement horrible” devait être dénoncé.

L’avocate de la défense Ingrid Grant, quant à elle, a soutenu qu’une peine de sept à huit ans serait suffisante.

La Couronne demande une peine beaucoup plus légère pour Gabriel, présentant une soumission conjointe avec l’avocat de la défense Paul Mergler de sept ans, moins le temps purgé. La différence de peine, ont soutenu les deux parties, était due au fait que Sofia avait orchestré les abus.

“J’ai l’impression d’avoir perdu mon père”, dit son fils

Mergler a déclaré que Gabriel était “lâche” et “soumis” lorsqu’il abusait de ses fils à la demande de sa femme.

“De toute évidence, il a lamentablement échoué en tant qu’être humain et en tant que parent”, a-t-il déclaré.

Dans sa déclaration de victime lue à l’audience de son père, Liam a déclaré qu’il pensait que Gabriel n’était pas méchant.

“Je pense [Sofia] a été le moteur de ses actions”, écrit-il.

“J’ai l’impression d’avoir perdu mon père”, a écrit Diego – une déclaration qui a laissé son père pleurer et tenir ses mains sur ses yeux alors qu’il était lu au tribunal.

Maintenant, le sort de Sofia et Gabriel est entre les mains de la juge Byrne, alors qu’elle décide de leurs peines – bien qu’à l’audience de Gabriel, la juge ait déclaré qu’elle était “profondément préoccupée par la disparité” des peines demandées pour les deux délinquants, car elle a trouvé en elle décision qu’ils étaient également responsables.

“Il me semble que [Gabriel] aurait dû s’élever au rang de protecteur de ces enfants”, a déclaré Byrne.

“Ils attendaient de lui une protection. C’était son rôle.”

Byrne doit prononcer ses peines fin octobre.