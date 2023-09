Le père et la belle-mère de Sara Sharif ont été arrêtés après que des policiers les ont escortés hors de l’avion SEMAINES après le meurtre d’une écolière de 10 ans

Le père et la belle-mère de SARA Sharif ont été arrêtés parce qu’ils étaient soupçonnés de meurtre après leur retour au Royaume-Uni.

Urfan Sharif, 41 ans, et son partenaire Beinash Batool, 29 ans, ont passé des semaines en fuite au Pakistan depuis que Sara, 10 ans, a été retrouvée morte à son domicile de Woking, dans le Surrey, le 10 août.

Sara Sharif, une écolière « assassinée » Crédit : AFP

Le père de Sara, Urfan Sharif, à l’aéroport de Sialkot mercredi matin

Il est de retour au Royaume-Uni avec son partenaire Beinash Batool

Ce soir, la police a rencontré leur avion sur la piste de Gatwick Crédit : Sky News

Le père et la belle-mère de Sara sont apparus dans une vidéo partagée en ligne la semaine dernière Crédit : Sky News

Urfan et Batool ont quitté la Grande-Bretagne avec l’oncle de Sara, Faisal Malik, et cinq enfants âgés de un à treize ans, avant de se cacher.

Interpol a lancé une chasse à l’homme internationale contre le trio avec police au Pakistan, en liaison avec la police britannique.

Aujourd’hui, un porte-parole de la police pakistanaise a révélé que trois personnes avaient été arrêtées et transférées par avion au Royaume-Uni.

Ils ont atterri à Gatwick ce soir et ont été immédiatement descendus de l’avion par la police.

La police a maintenant révélé que le trio avait été arrêté parce qu’il était soupçonné de meurtre.

Un porte-parole de la police a déclaré : « Notre enquête sur la mort de Sara Sharif, 10 ans, a été lancée suite à la découverte de son corps à son domicile à Hammond Road, Woking, le 10 août.

« Ce soir, vers 19h45, trois personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette enquête à l’aéroport de Gatwick.

« Deux hommes, âgés de 41 et 28 ans, et une femme âgée de 29 ans, ont été arrêtés parce qu’ils étaient soupçonnés de meurtre après avoir débarqué d’un vol en provenance de Dubaï. Ils sont actuellement en détention et seront interrogés en temps utile.

« La mère de Sara a été informée de cette dernière mise à jour et est soutenue par des agents spécialisés. Nos pensées restent avec elle et avec les personnes touchées par la mort de Sara en cette période très difficile.

« Il s’agit d’une enquête extrêmement rapide, difficile et complexe et nous restons absolument déterminés à mener une enquête approfondie sur la mort de Sara. »

Cela survient après que la police de Surrey a déclaré mardi qu’elle travaillait pour assurer le retour en toute sécurité des cinq frères et sœurs de Sara du Pakistan après qu’un tribunal a décidé que les enfants seraient temporairement transférés dans une garderie gouvernementale.

La force a déclaré qu’elle travaillait avec le conseil du comté de Surrey et les autorités internationales après que le tribunal pakistanais a rendu sa décision.

On ne sait pas exactement où les enfants seront finalement envoyés ni pendant combien de temps ils pourront être gardés dans l’établissement.

Les enfants, âgés de un à 13 ans, se sont rendus au Pakistan avec M. Sharif, Mme Batool et M. Malik.

Les enfants ont été transportés par des membres de leur famille jusqu’au tribunal pendant environ 40 minutes mardi avant d’être transférés vers un autre tribunal alors que les autorités tentaient de décider de leur sort. suivant pasa rapporté la BBC.

Le grand-père de Sara, Muhammad Sharif, a déclaré qu’il cachait les enfants chez lui, mais n’a pas précisé depuis combien de temps.

Cela survient après la diffusion d’une vidéo la semaine dernière de Sharif et Batool lisant ensemble une déclaration sur l’horreur.

Batool a déclaré que sa famille « est prête à coopérer avec les autorités britanniques et à défendre notre cause devant les tribunaux » – mais elle s’est plainte des conditions dans lesquelles elle vit.

Batool a également déclaré que sa famille s’était cachée car « tout le monde a peur pour sa sécurité ».

Elle a déclaré : « Les enfants ne peuvent pas aller à l’école car ils ont peur de quitter la maison. Personne ne quitte la maison.

« Les courses sont épuisées et il n’y a plus de nourriture pour les enfants car les adultes ne peuvent pas quitter leur maisons par crainte pour la sécurité. »

C’est la première fois que les deux hommes font surface depuis leur disparition au Pakistan.

Le corps de Sara a été découvert après que Sharif ait appelé le 999 depuis le Pakistan.

Une enquête ouverte sur la mort de Sara la semaine dernière a révélé que les médecins sont toujours incapables d’établir la cause du décès.

Mais le tribunal du coroner de Woking a appris que la mort du jeune était probablement « contre nature ».

Une précédente autopsie a révélé qu’elle avait subi « des blessures multiples et étendues qui sont susceptibles d’avoir été causées sur une période de temps soutenue et prolongée ».

Des policiers ont été vus entrant dans l’avion Crédit : Sky News

Le trio a été chargé dans des fourgons de police séparés

Son père Urfan Sharif est de retour au Royaume-Uni Crédit : AFP

Il a fui la Grande-Bretagne avec son partenaire Beinash Batool Crédit : AFP