Nourrir les nouveau-nés peut s’avérer une tâche difficile, surtout lorsque la mère du bébé n’est pas là. Un Chinois faisait face à un dilemme similaire lorsque sa petite fille qui pleurait ne buvait pas de lait. Mais la nécessité est mère de l’invention et cet homme chinois a pris l’aide de la technologie pour nourrir sa fille.

Un habitant du comté de Wuyuan dans la province du Jiangxi, en Chine, a utilisé une tablette intelligente dans laquelle il a ouvert une photo de sa femme et l’a placée devant son visage à l’aide de ruban adhésif transparent. L’homme tient alors le biberon de lait et le donne à sa fille qui croit que c’est bien sa mère. L’enfant peut être vue complètement perdue en observant la photo de sa mère sur l’onglet de la séquence.

La vidéo a été partagée sur l’application de médias sociaux chinois Weibo. Dans les images, on peut voir que le bébé tend même la main en croyant que c’est en fait sa mère qui la nourrit.

Ce n’est pas la première fois que le refus d’un bébé de ne prendre le lait de personne d’autre que celui de sa mère a poussé un père à prendre des mesures désespérées. L’année dernière, un rapport du New York Post a montré comment un homme au Brésil avait collé une photo de sa femme sur son visage et portait un soutien-gorge pour nourrir son bébé de trois mois. Le Brésilien avait mis le biberon de lait dans le soutien-gorge qu’il portait pour que le bébé puisse sentir qu’il était allaité. Le bébé peut être vu attentivement en train de regarder la photo de sa mère collée sur le visage de son père.

Les nouveau-nés se sentent plus attachés à leur mère et les reconnaissent plus facilement grâce à leur odeur, à leur son et à l’âge de trois mois, ils peuvent les reconnaître et différencier les étrangers des parents. Selon une étude réalisée en 2013 par le RIKEN Brain Science Institute à Saitama, au Japon, des scientifiques ont étudié l’effet de l’étreinte d’une mère sur un bébé et ont découvert que les bras d’une mère sont le meilleur et le plus naturel endroit pour qu’un bébé qui pleure se calme.

La recherche a été menée à la fois sur des souris et des humains et les scientifiques ont constaté que dans les deux cas, le rythme cardiaque d’un bébé ralentit immédiatement et ils arrêtent de pleurer lorsqu’ils sont pris en charge. Les bébés arrêtent également de bouger lorsqu’ils sont dans les bras de leur mère indique un effet calmant. La recherche a révélé que le sentiment de proximité du corps d’un bébé est lié à sa mère, c’est pourquoi un bébé pleurnichard cherche souvent sa mère.