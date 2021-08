Le père en fuite de Sophie Long brise le silence pour dire qu’il «ira en prison» pour protéger sa fille après une plainte pour abus sexuel sur enfant

LE père de la fille disparue Sophie Long, 10 ans, a rompu son silence, affirmant qu’il irait en prison pour protéger sa fille, qui, selon lui, a été victime d’abus sexuels sur des enfants.

Michael Long, 43 ans, aurait « fait profil bas » avec Sophie depuis le 7 juillet, date à laquelle il a reçu l’ordre de remettre sa fille à sa tante en Caroline du Nord et lui a été interdit de lui parler pendant 90 jours.

Michael Long, 43 ans, a déclaré qu’il irait en prison pour protéger sa fille des abus sexuels sur enfants qu’il prétend avoir subis de la part du partenaire de son ex-femme Crédit : Département de la sécurité publique du Texas

Sophie Long, 10 ans, est portée disparue depuis juillet, des responsables nommant Michael comme son ravisseur Crédit : Département de la sécurité publique du Texas

Sophie aurait écrit à son père Michael pendant les blocages de Covid après avoir accusé le fiancé de sa mère d’abus sexuels dans une vidéo virale.

Elle a été vue pour la dernière fois le 12 juillet, avec des responsables du Texas nommant Michael comme son ravisseur.

S’adressant à DailyMail.com à un endroit sans nom, Michael a déclaré: « J’irais absolument en prison pour protéger Sophie. Je ferais n’importe quoi pour elle. C’est une enfant de 10 ans.

« Elle ne devrait pas avoir à s’occuper de ce genre de choses. Ces affaires de garde à haut conflit – il ne s’agissait pas de se lancer dans une affaire de garde. Il s’agissait d’obtenir justice pour ma fille.

« C’est devenu cela parce que le système n’a pas agi comme il l’avait promis. Les gens aiment dire qu’il s’agit d’une vendetta contre mon ex. Non, ce n’est pas le cas.

« Il s’agit d’une petite fille qui a fait un tollé et a un diagnostic et n’a pas obtenu justice. Il n’y a aucune chance que je lui tourne le dos maintenant. »

FILLE DISPARUE

La fillette de 10 ans semblait heureuse et à l’aise avec son père, selon le rapport, et elle était satisfaite des notes A qu’elle a reçues à l’école dans ses cours d’anglais et d’art.

Sophie était au centre d’une affaire qui a pris d’assaut Internet après que Michael ait allégué que sa fille avait été maltraitée par le partenaire actuel de son ex-femme, Jacob Bellington.

L’ex-femme de Long, Kelly, 36 ans, a nié toutes les allégations selon lesquelles la « vendetta personnelle de son ex-mari… s’est maintenant accrue à des niveaux dangereux ».

Des documents judiciaires ont indiqué que Michael et Sophie communiquaient par code et utilisaient des mots spéciaux pour l’informer des allégations d’abus à son domicile.

La vidéo virale semblait montrer Sophie en train de crier et de dire à sa grand-mère qu’elle ne voulait pas quitter la voiture et rentrer à la maison parce qu’elle se sentait mal à l’aise.

AUDIENCE

Depuis que la vidéo a fait le tour des réseaux sociaux, une campagne a été créée, intitulée Stand with Sophie, pour attirer l’attention des personnalités.

Michael Long et son ex-femme Kelly ont été impliqués dans une bataille tumultueuse pour la garde de Sophie après leur divorce en juillet 2015.

Un juge a accordé aux parents une entente de garde partagée 50/50.

Mercredi, Long aurait comparu à une audience du tribunal à McKinney, au Texas, sans Sophie – dans le cadre d’une motion qui pourrait le voir emprisonné pendant près de trois ans.

Long avait déclaré la veille qu’il ne reviendrait devant le tribunal et ramènerait sa fille à la maison que s’il était autorisé à soumettre son cas à un jury.

La motion a été présentée par son ex-femme, Kelly Long, et s’oppose à un procès.

Il demande que Long soit sommairement emprisonné pendant 18 mois plus un an supplémentaire pour avoir caché Sophie et ne pas l’avoir livrée.

Kelly, 36 ans, demande également que Long soit placé en probation pendant 10 ans et qu’il soit détenu sous caution de 20 000 $, ainsi qu’à être obligé de couvrir ses frais juridiques.

Sophie aurait semblé bien et à l’aise avec son père lors d’une récente interview Crédit : Kourtney Chalmers/Facebook

Long, 43 ans, a réalisé l’entretien dans un lieu non identifié Crédit : Kourtney Chalmers/Facebook