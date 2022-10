Le père en deuil de la «princesse», 2 ans, décédée après une «agression» partage une vidéo déchirante de sa «voix aimante et innocente»

LE papa endeuillé d’une fillette de 2 ans décédée a partagé une vidéo déchirante de sa “princesse” et de sa “voix aimante et innocente”.

James Chappell a rendu un hommage affectueux à la petite Maya Louise, décédée après avoir été grièvement blessée lors d’un incident à Durham.

James Chappell et Maya Louise, 2 ans, décédés tragiquement la semaine dernière Crédit : Facebook

Le tout-petit a été transporté par avion à l’hôpital de Newcastle après que les services d’urgence ont été dépêchés à Milton Grove, Shotton Colliery, mercredi après-midi dernier.

Un homme d’une vingtaine d’années a été arrêté sur les lieux, soupçonné d’agression dans l’intention de causer des blessures graves, avant d’être relâché sous enquête.

Papa James s’est rendu sur les réseaux sociaux hier soir pour publier une vidéo à la mémoire du tot avec quelques mots courageux.

Il a écrit: “Une voix si aimante et innocente, je reste fort pour ma petite fille même si mon cœur se brise à l’intérieur.

“J’espère que tu es avec moi chaque seconde de princesse de tous les jours jusqu’à ce que nous nous revoyions.”

La vidéo touchante montre une Maya Louise heureuse et souriante jouant tout en disant “fromage” à la caméra.

Dans un post précédent, James avait tristement informé ses amis et sa famille de la mort de l’enfant, rendant hommage à sa fille comme sa “vie, terre et idole”.

Les habitants au cœur brisé ont placé une mer toujours croissante de jouets et d’hommages à l’extérieur de la maison où Maya a été retrouvée.

Des ours en peluche, des ballons et des animaux en peluche ont été placés sur le trottoir, ainsi que des fleurs, des cartes et des images.

Un voisin dévasté, qui a souhaité rester anonyme, a déclaré : “Je ne savais pas d’où venait le bruit au début, je pensais que c’était juste des enfants dans la rue.

“Puis j’ai réalisé que quelque chose n’allait pas quand nous avons vu la police. Je n’arrivais pas à y croire quand l’hélicoptère a atterri sur le green.

“Ce n’est pas du tout ce à quoi vous vous attendez. Cela a vraiment ébranlé toute la communauté.

“Il y a des rumeurs, mais personne ne sait exactement ce qui s’est passé.”

Une résidente âgée a dit qu’elle avait le cœur brisé par la nouvelle.

Elle a dit: “Vous n’entendez rien de tel autour de nos portes.

“J’ai moi-même des petits-enfants et c’est tellement bouleversant d’arriver ici parce que nous sommes si proches.”

La grand-mère a ajouté: “Dieu sait ce que son pauvre père doit également traverser.

“Ça vous rend malade et ça vous retourne l’estomac, c’est tragique.

“Quand j’ai appris vendredi soir qu’elle était morte, ça m’a brisé le cœur.”

Un autre habitant, qui habite près de la maison, a déclaré : “Quand je venais chercher les enfants à l’école, j’ai vu beaucoup de policiers et quelques ambulances.

“Puis il y en a eu de plus en plus et à ce moment-là, l’hélicoptère était sorti.

“Je ne savais pas qui vivait là-bas, mais nous en sommes tous bouleversés.

“Vous n’auriez jamais pu en rêver. Nous ne savons pas si quelque chose de mal s’est passé avant cela.

“Tout le monde est dévasté parce que ce n’est pas quelque chose qui se passe dans notre communauté.

“Je ne peux pas imaginer ce qui a dû se passer. Nous vivions notre vie quotidienne alors que quelque chose de terrible se produisait.

“Certains disent qu’elle a eu un accident, mais avec la présence de la police, ça a sûrement dû être pire.

“Je pense que la police venait à toutes les adresses à proximité parce qu’ils avaient reçu un appel mais ils ne savaient pas de quelle maison il s’agissait.”

Une page JustGiving a été créée pour aider à collecter des fonds pour les funérailles de Maya, qui compte plus de 6 000 £ de dons.

La collecte de fonds se lit comme suit: “Comme vous le savez peut-être déjà, notre belle Maya Louise Chappell est décédée vendredi dans les circonstances les plus horribles.

“Personne, sans parler d’un enfant de 2 ans, ne devrait avoir à vivre cela. Cela a été un énorme choc pour la famille.

“Son sourire était si brillant, son rire si contagieux et son caractère effronté signifiait que vous ne pouviez pas vous empêcher de l’aimer.

“Elle était aimée de tous et continuera de l’être pour toujours.”

“En tant que famille, nous avons été un peu réconfortés de voir combien de vies de personnes Maya a touchées.

Sa famille a demandé aux habitants de se joindre à leur chagrin et de lâcher des ballons et des lanternes le soir de ses funérailles, pour lesquelles une date n’a pas encore été fixée.

James demande également aux personnes en deuil de s’habiller dans les couleurs préférées de sa fille.

Il a déclaré: “Je veux aussi rendre la ville rose pour la journée car c’était la couleur préférée de mes petites filles.

“Donc, si vous avez du rose, portez-le ou montrez-le, etc.

« Quiconque souhaite participer et montrer son soutien est plus que bienvenu.

“Merci beaucoup pour tout l’amour et les prières que vous avez tous montrés à mon magnifique petit ange jusqu’à présent.”

La police conseille aux voisins de ne pas spéculer sur les circonstances entourant l’incident.

Det Chief Insp, Christopher Barker, a déclaré plus tôt: “Nous apprécions que les amis, la famille et les voisins soient profondément préoccupés par cet incident, mais nous demandons à la communauté de s’abstenir de spéculer sur les circonstances ou de nommer les personnes impliquées en ligne.”

Alors qu’un porte-parole de la police de Durham a déclaré: “Nous pouvons confirmer qu’une fillette de 2 ans est malheureusement décédée à la suite de l’incident de mercredi.

“Nos pensées vont à sa famille et à ses amis en cette période extrêmement difficile.

“Une équipe dédiée de détectives de l’équipe des crimes majeurs continue d’enquêter sur les circonstances de cet incident tragique et suit actuellement un certain nombre de pistes d’enquête.”

Des habitants au cœur brisé ont laissé des hommages devant une propriété de Milton Grove Crédit : NNP