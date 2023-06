Le père d’une fille britannique de 11 ans abattue «par son voisin» ignore toujours qu’elle est décédée

Le père d’une jeune fille britannique qui aurait été abattue par son voisin alors qu’il jouait dans son jardin ignore toujours qu’elle a été tuée, révèle-t-on.

Adrian Thornton a été plongé dans un coma artificiel après avoir prétendument reçu une balle dans la tête de Dirk Raats, 71 ans. La balle s’est logée dans le cerveau de l’homme de 52 ans et les chirurgiens ont été incapables d’opérer.

La famille d’Adrian dit qu’il a maintenant repris conscience, mais sa famille craint de lui annoncer que la nouvelle dévastatrice de la mort de sa fille Solaine, 11 ans, aura un impact sur son rétablissement.

Ils disent qu’il a un petit mouvement des bras et des jambes et qu’il a dit quelques mots.

« Adrian est sorti du coma depuis quelques jours maintenant », a déclaré un proche.

Adrian Thornton (photo) a été plongé dans un coma artificiel après avoir prétendument reçu une balle dans la tête de Dirk Raats, 71 ans. La balle s’est logée dans le cerveau de l’homme de 52 ans et les chirurgiens ont été incapables d’opérer.

La famille d’Adrian dit qu’il a maintenant repris conscience, mais sa famille craint de lui annoncer que la nouvelle dévastatrice de la mort de sa fille Solaine, 11 ans (photographiée avec sa mère Rachael) aura un impact sur son rétablissement.

« Il ne sait toujours pas que Solaine est mort. Sa famille là-bas ne le lui a pas dit parce qu’il ne va pas assez bien.

‘Comment va-t-il supporter qu’on lui dise que Solaine est parti ? Comment vivez-vous le fait de savoir que vous avez perdu votre fille ? Ils devront faire attention à choisir le bon moment, mais comment annoncer une si mauvaise nouvelle à quelqu’un ?

Solaine aurait été abattue alors que sa famille profitait d’un barbecue chez eux, dans le paisible hameau français de Saint-Herbot, en Bretagne, au début du mois.

Ses parents Adrian et Rachael, 49 ans, ont également été abattus lors de l’attaque.

Rachael a subi une intervention chirurgicale pour retirer des balles de son cou et de son dos.

Le couple s’est rencontré à l’université d’Oldham, dans le Grand Manchester, avant de déménager en France il y a environ 15 ans.

Solaine aurait été abattue alors que sa famille profitait d’un barbecue chez eux dans le hameau français endormi de Saint-Herbot, en Bretagne, au début du mois.

La source a ajouté: « Bien qu’Adrian soit sorti de son coma provoqué, il va toujours très mal. »

«Il suit un programme de gestion des médicaments pour soulager la douleur.

«C’est une situation vraiment horrible et une véritable lutte pour tout le monde.

‘Rachael est absolument bouleversée mais doit être forte pour la sœur de sa Solaine, Celeste.

« C’est horrible qu’une seule personne puisse causer toute cette dévastation. »

La sœur de Rachael, Rosalind, le gendre Neil et le père d’Adrian, Irvin, et la sœur, Kylie, se sont envolés pour la France pour offrir leur soutien.

Grand-mère Christine Rhodes – connue sous le nom de Grams pour ses petites-filles – a précédemment rendu hommage à Solaine.

Dirk Raats (à gauche), 71 ans, a été officiellement inculpé du meurtre de Solaine Thornton et des tentatives de meurtre d’Adrian et Rachael Thornton

Elle a dit: « Solaine était une fille si gentille.

« La dernière fois que j’ai parlé à Solaine, elle m’a dit qu’elle écrivait pour le journal de son école et qu’elle était tellement bouleversée.

« Elle a dit » Grams, j’ai écrit dans le journal à propos d’une fille de 13 ans qui avait été victime d’intimidation et qui s’est suicidée « , puis elle est morte cette nuit-là.

« C’était une petite fille spéciale. Elle aimait tout le monde.

« Elle aimait tout le monde. Elle aimait ses animaux et n’avait pas un mauvais os dans son corps.

«Elle avait de beaux grands yeux et sautillait.

Grand-mère Christine Rhodes – connue sous le nom de Grams pour ses petites-filles – a précédemment rendu hommage à Solaine. Elle a dit: « Solaine était une fille si gentille. La dernière fois que j’ai parlé à Solaine, elle m’a dit qu’elle écrivait pour le journal de son école et qu’elle était tellement bouleversée.

Hommages laissés à Solaine. Une page GoFundMe a été créée au nom de la famille de Solaine pour aider à collecter des fonds pour ses funérailles

«Elle était si aimante. Elle venait juste vous serrer dans ses bras et elle me parlait au téléphone et me racontait toutes sortes d’histoires sur ses animaux.

« Nous avons perdu Solaine. C’est absolument horrible.

Christine a déclaré que la famille avait réservé un voyage au Royaume-Uni pour le mois prochain et que les filles étaient ravies de se rendre à Blackpool Pleasure Beach.

Christine a ajouté: « Ils avaient tellement hâte d’y être. »

Une page GoFundMe a été créée au nom de la famille de Solaine pour aider à collecter des fonds pour ses funérailles.