Le père d’une femme enceinte «  tuée  » par Verdejo exige que le boxeur soit épargné de la peine de mort et qu’il pourrisse en prison s’il est reconnu coupable

Dans une histoire qui a choqué le monde de la boxe et une île fière qui produit certaines de ses plus grandes stars, Verdejo s’est rendu aux autorités pour faire face à des accusations liées à la découverte du corps de Keishla Rodriguez, qui aurait été enceinte de l’enfant de Verdejo.

Selon le FBI, Verdejo a agressé Mme Rodriguez et lui a injecté une substance non identifiée.

De plus, une plainte du conseil d’administration américain indique que Verdejo a attaché les bras et les pieds de la femme avec du fil de fer et l’a fixée à un objet lourd avant de la jeter d’un pont tôt jeudi matin.

Il aurait également tiré sur le corps de la femme avec une arme à feu depuis le haut du pont.

Les crimes sont passibles de la peine de mort si Verdejo, un ancien espoir léger qui a amassé un record de 27-2, est reconnu coupable.

« Je ne crois pas en cela parce que si vous infligez la peine de mort à une personne qui a fait ce qu’il a fait, vous l’aidez », a déclaré Jose Rodriguez, s’adressant au réseau de télévision local TeleOnce.

«Il vaut mieux lui jeter 100 ans et pour lui de garder ce fardeau de conscience dans son esprit chaque jour.

«Puisse-t-il payer pour cela chaque jour de sa vie et puisse-t-il se souvenir de tout ce qu’il a fait à ma fille.

En cupey Puerto Rico, han puesto este ataúd con un afiche, donde aparece una foto del ex boxeador profesional Felix Verdejo, acusado alegada y supuestamente de la muerte de una joven, con un embarazo en su vientre pic.twitter.com/pI3J9ecBzz – Radhames gutierrez (@ radhames207) 4 mai 2021

« Parce que si on se prend la vie, il ne souffre pas, il ne va pas souffrir. Il vaut mieux le quitter [behind bars for] 100 ans [so] qu’il ne peut pas partir, poursuivit Rodriguez.

« Je ne veux pas la peine de mort pour lui. S’ils me le demandent, non, non. »

Même si le père de Rodriguez a son souhait et que Verdejo est épargné par la mort s’il est reconnu coupable, des gangs dans le pays des Caraïbes, qui est un territoire officiel des États-Unis, chercheraient à lui faire des adieux horribles.

Les forces de l’ordre locales ont confirmé les informations faisant état de menaces de mort, tandis que sur les réseaux sociaux, un faux cercueil a été montré dans le quartier de San Juan à Cupey, avec une photo de Verdejo et un message griffonné en espagnol.

« Felix Verdejo, vous [are] vissé, vous b * stard. Les femmes doivent être respectées. Repose en paix, » il a lu.

Verdejo a été retiré du site Web de Top Rank mais est toujours sous contrat avec la société de promotion, comme l’a confirmé son fondateur et PDG, Bob Arum.

« Un homme – peu importe à quel point il a l’air mauvais – est innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit prouvée, » a déclaré le joueur de 89 ans, tel que rapporté par TMZ Sports.

« Et nous ne le libérerons pas du contrat et ne mettrons pas fin à notre relation avec lui à moins ou jusqu’à ce qu’il soit condamné. »

Dans une précédente interview avec WAPA-TV, Arum a fait remarquer: « Quiconque est impliqué dans ce meurtre a manifestement commis un acte odieux. »

Vous aviez raison – dans une interview avec les médias portoricains aujourd’hui, Bob Arum a déclaré que Verdejo était « toujours sous contrat » ​​avec Top Rank et qu’ils ne le libéreraient pas du contrat « jusqu’à ce qu’il soit condamné » … Je suppose c’est l’avocat de Harvard en lui … – Frère Mouzone (@mouzonebrother) 5 mai 2021

« Cela dit, nous savons que Felix a été arrêté et est en garde à vue… mais nous devons nous rappeler que dans le système juridique américain, une personne est innocente jusqu’à preuve du contraire. [guilty].



« Donc, dans ce sens, même s’il a été libéré sous caution, nous ne le promouvons pas [another] combat… [but] nous ne le libérerons pas à moins qu’il ne soit condamné et c’est notre position officielle.

« C’est vraiment tragique. Tout cela est inimaginable. Il a toujours été bien élevé. S’il était vraiment impliqué dans cette tragédie, c’est vraiment malheureux. »