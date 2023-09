Le père d’une femme décédée en Albanie ne cessera « jamais » de chercher des réponses | Nouvelles du Royaume-Uni

George Gannon dit qu’il a dépensé toutes ses économies à chercher des réponses sur ce qui est exactement arrivé à sa fille Rebecca l’année dernière (Photo : Beccie Gannon/Facebook) Un homme a déclaré qu’il ne cesserait jamais de chercher des réponses sur les événements qui ont conduit à la mort de sa fille alors qu’il plongeait en Albanie. George Gannon, 61 ans, de Stone, Staffordshire, a déclaré dans une interview avec Sky News il n’a « même pas encore pu pleurer » après la perte de Rebecca, 29 ans. Ancien propriétaire d’une boulangerie, il a ajouté qu’au cours des 12 derniers mois, il avait dépensé toutes ses économies à essayer de comprendre ce qui lui était exactement arrivé et que « je ne m’arrêterai jamais, jamais, jamais, jusqu’à ce que justice soit rendue ». Rebecca avait voulu effectuer 30 plongées avant son 30e anniversaire. C’est lors de sa 29ème plongée, avec Spiranca Diving Center en septembre dernier, qu’elle a rencontré des difficultés. George soupçonne que quoi qu’il arrive, il a fallu trop de temps pour que Rebecca soit secourue. Il pense que sa mort aurait pu être évitée, notamment étant donné que l’eau où elle serait morte n’avait que sept mètres de profondeur. George se souvient avoir été « abasourdi » lorsqu’il a appris la nouvelle l’année dernière et affirme n’avoir reçu aucune aide ni du gouvernement albanais ni du gouvernement britannique. George pense que la mort de sa fille était évitable et qu’il a fallu trop de temps pour la sauver (Photo : George Gannon/Facebook) Il a déclaré: «Je viens de me battre seul pour ma fille, sans aucune aide et lorsque j’ai essayé de contacter les gens, ils ne voulaient tout simplement pas parler.» « C’est comme si toute la situation avait été balayée sous le tapis et que cela ne s’était jamais produit. » Muhamed Veliu, un journaliste albanais de Top Channel TV, affirme qu’une arrestation a été effectuée en lien avec la mort de Rebecca. Il a déclaré : « Les procureurs ont inculpé le propriétaire de cette société [Spiranca Diving Centre]qui propose des activités de plongée sous-marine à Saranda, en violation des règles de santé et de sécurité du travail. « C’est la seule accusation et, en gros, il a déposé une caution d’environ 13 000 £ et il a été libéré sous caution. »



Rebecca avait voulu effectuer 30 plongées avant d’avoir 30 ans (Photo : Beccie Gannon/Facebook) M. Veliu a ajouté qu’en Albanie, les enquêtes peuvent prendre jusqu’à deux ans avant que les procureurs décident de porter l’affaire devant les tribunaux. Il a ajouté : « Je partage la même inquiétude avec la famille de Rebecca Gannon, n’étant pas informée de la rapidité et du stade de cette enquête. « C’est vraiment une grande honte pour le système judiciaire albanais. Procureurs […] malheureusement sous-estime l’importance [of] dire[ing] la famille au sujet de l’avancement de l’enquête Plus: Tendance

« Ce n’est pas comme au Royaume-Uni lorsqu’un crime a lieu et que la police nomme un agent de liaison auprès de la famille de la victime. » Un porte-parole du ministère britannique des Affaires étrangères a déclaré : « Nous aidons la famille d’un ressortissant britannique décédé en Albanie et sommes en contact avec les autorités locales. » Entrez en contact avec notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez ce dont vous avez besoin

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus encore Ce site est protégé par reCAPTCHA et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer.

window.fbApi = (function () { var fbApiInit = false; var waitingReady = []; var notifyQ = function () { var i = 0, l = waitingReady.length; pour (i = 0; i < l; i++) { en attentePrêt[i](); } } ; var prêt = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { waitingReady.push(cb); } } ; var checkLoaded = function () { return fbApiInit ; } ; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId : '176908729004638', xfbml : true, version : 'v2.10' }); fbApiInit = vrai ; notifierQ(); } ; return { 'prêt' : prêt, 'chargé' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return ; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return ; } js = d.createElement(s); js.id = identifiant; js.async = vrai; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if (window.metro) { window.addEventListener('scroll', injectFBSDK, {once : true, passive : true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once : true}); } })();Lien source