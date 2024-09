Le père d’un suspect accusé d’une fusillade en Géorgie, d’autres parents seront-ils tenus responsables ?

Des accusations de meurtre ont été portées contre le père d’un garçon de 14 ans accusé de une fusillade dans une école en Géorgie suivez le procès fructueux de deux parents du Michigan qui ont été tenus responsables d’une tragédie similaire dans une école au nord de Détroit.

Est-ce le signe d’une répression contre les parents accusés de négligence grave en ce qui concerne les enfants et les armes à feu ? L’indignation du public pourrait-elle conduire à davantage de poursuites ou à des changements de loi dans d’autres États également ?

« Il s’agit d’examiner la relation entre ce que l’enfant dit et fait et ce que le parent sait de ce que l’enfant dit et fait », a déclaré David Shapiro, un ancien procureur qui enseigne au John Jay College of Criminal Justice à New York.

Colin Gray, 54 ans, a été accusé avec homicide involontaire et meurtre au deuxième degré en lien avec la mort de deux élèves et de deux enseignants au lycée Apalachee de Winder, près d’Atlanta. Neuf autres personnes ont été blessées.

Le fils de Gray, Colt Gray, est accusé de meurtre. Selon les enquêteurs, il aurait utilisé un « fusil semi-automatique de type AR-15 » lors de l’attaque.

Les accusations contre Colin Gray « sont directement liées aux actions de son fils et au fait de lui permettre de posséder une arme », a déclaré Chris Hosey, directeur du Georgia Bureau of Investigation.

James et Jennifer Crumbley ont été reconnus coupables d’homicide involontaire Les parents d’élèves ont été condamnés en début d’année pour la mort de quatre élèves du lycée d’Oxford en 2021. C’était la première fois que des parents étaient tenus pénalement responsables d’une fusillade de masse dans une école américaine. Ils purgent des peines de 10 ans de prison en attendant que leur appel soit entendu.

Les Crumbley ne savaient pas ce que leur fils Ethan Crumbley avait prévu. Mais la procureure Karen McDonald a déclaré que les actions de leur fils étaient prévisibles. Ils ont été convoqués pour discuter des dessins macabres d’une arme à feu et de sang du jeune homme de 15 ans sur un devoir de mathématiques et d’un message : « Les pensées ne s’arrêteront pas. Aidez-moi. Ma vie est inutile. »

Les Crumbley ont refusé de le ramener chez eux, mais ont déclaré qu’ils consulteraient un thérapeute. Le même jour, Ethan Crumbley a sorti une arme de son sac à dos et a commencé à tirer, avec une arme que James Crumbley avait achetée en cadeau quelques jours plus tôt. Personne, ni les parents ni le personnel de l’école, n’avait vérifié le sac à dos.

« Les actions et inactions des parents étaient inexorablement liées » à ce que leur fils a finalement fait à Oxford, a déclaré le La Cour d’appel du Michigan a déclaré en 2023 lorsque l’affaire révolutionnaire a été autorisé à avancer.

Le procureur Brad Smith a refusé de révéler publiquement les détails qui l’ont conduit à inculper Colin Gray pour la fusillade d’Apalachee. Mais dans les mandats d’arrêt, les autorités ont déclaré qu’il avait fourni une arme à son fils « en sachant qu’il représentait une menace pour lui-même et pour les autres ».

Smith a reconnu le cas du Michigan lors d’une conférence de presse vendredi et a déclaré que son cas était une première pour la Géorgie.

« Je n’essaie pas de faire passer un message », a-t-il déclaré. « J’essaie simplement d’utiliser les outils à ma disposition pour poursuivre les gens pour les crimes qu’ils commettent. »

Colin Gray a été interrogé l’année dernière alors que les autorités enquêtaient sur son fils au sujet d’un message menaçant publié sur les réseaux sociaux. Le père a déclaré que l’adolescent «connaît la gravité des armes et ce qu’elles peuvent faire, et comment les utiliser et ne pas les utiliser», selon une transcription. Rien de plus n’a été demandé.

McDonald, le procureur du Michigan, a déclaré que la fusillade en Géorgie et l’arrestation du père avaient été un « véritable coup de poing dans l’estomac ».

« Je ne peux pas croire que les faits qui ont été jugés si flagrants dans notre cas semblent être si similaires », a-t-elle déclaré à l’Associated Press.

McDonald a déclaré que les États disposent de lois qui prévoient des conséquences en cas de négligence grave dans diverses situations. Elle a déclaré qu’il était encourageant que la police de Géorgie ait immédiatement enquêté sur la manière dont l’arme avait été obtenue.

« Je n’ai jamais pensé que ce serait un moment qui ouvrirait la porte à des accusations contre des parents ou qui enverrait un message aux gens », a déclaré McDonald à propos de l’affaire Crumbley. « La plupart des gens n’ont pas besoin de ce message. C’est déchirant de voir cela se dérouler. »

Elle a déclaré qu’il ne fallait que quelques secondes pour verrouiller une arme, ce qu’elle a démontré devant un jury.

Shapiro, l’ancien procureur du New Jersey, a déclaré que tous les États ont probablement des lois qui peuvent être utilisées pour tenir les parents responsables, même si beaucoup dépend des faits et de l’opinion du procureur.

« Vous ne voulez pas permettre aux parents de négliger ce genre de signes indiquant qu’il y a quelque chose de vraiment grave ou un risque sérieux », a-t-il déclaré.

Le Michigan a adopté cette année une nouvelle loi qui oblige les adultes à garder leurs armes sous clé lorsque des mineurs sont présents. Dans le comté de Newaygo, une le grand-père a plaidé non coupable en août, lors de la mort de son petit-fils de 5 ans. Un autre garçon avait pris un fusil de chasse chargé et avait tiré.

« Si les gens mettaient leurs armes à feu sous clé, nous n’enverrions pas leurs parents derrière les barreaux pour cette raison », a déclaré Kris Brown, président de Brady, un groupe de prévention de la violence armée. « Et nous ne creuserions pas autant de tombes. »

___

Les journalistes de l’AP Kate Brumback à Atlanta et Lindsay Whitehurst à Washington ont contribué à cet article.

___

Suivez Ed White sur https://twitter.com/edwritez