Le père d’un jeune garçon assassiné dans l’Ohio demande à Trump de ne pas évoquer son fils dans le débat sur l’immigration

SPRINGFIELD, Ohio — Le père d’un garçon de l’Ohio tué l’année dernière par un immigrant haïtien heurter un autobus scolaire implore Donald Trump et les autres politiciens de cesser d’invoquer le nom de son fils dans le débat sur l’immigration.

Nathan Clark s’est exprimé mardi lors d’une audience du conseil municipal de Springfield – le même jour que l’ancien président et vice-président Kamala Harris débattu, et la ville de l’Ohio a explosé dans le Conversation nationale quand Trump des allégations fausses et répétées diabolisant les immigrants haïtiens, disant qu’ils mangent des animaux de compagnie.

« Cela doit cesser immédiatement », a déclaré Nathan Clark. « Ils peuvent vomir toute la haine qu’ils veulent à propos des immigrants illégaux, de la crise à la frontière et même des fausses allégations selon lesquelles des animaux de compagnie à fourrure sont ravagés et mangés par des membres de la communauté. Cependant, ils n’ont pas le droit, et n’ont jamais eu le droit, de mentionner Aiden Clark de Springfield, dans l’Ohio. Je les écouterai une dernière fois pour entendre leurs excuses. »

Aiden Clark, 11 ans, a été tué en août dernier lorsqu’une camionnette conduite par Hermanio Joseph a percuté un autobus scolaire transportant Aiden et d’autres élèves. Aiden est mort et près d’une vingtaine d’autres personnes ont été blessées.

En mai, un jury du comté de Clark a délibéré pendant une heure avant de déclarer Joseph coupable d’homicide involontaire et d’homicide au volant. Il a été condamné à une peine de prison comprise entre neuf et treize ans et demi. Une requête visant à suspendre sa peine en attendant un appel a été rejetée en juillet.

L’équipe de campagne de Trump et d’autres, dont son colistier JD Vance, ont évoqué la mort d’Aiden dans des messages en ligne. Lundi, l’équipe de campagne de Trump a publié un message intitulé « RAPPELEZ-VOUS : Aiden Clark, 11 ans, a été tué alors qu’il se rendait à l’école par un migrant haïtien que Kamala Harris avait laissé entrer dans le pays à Springfield, dans l’Ohio. » Mardi, Vance a publié un message intitulé : « Savez-vous ce qui est confirmé ? Qu’un enfant a été assassiné par un migrant haïtien qui n’avait aucun droit d’être ici. »

La mort de Clark a été mêlée à un tourbillon de fausses rumeurs lundi selon lesquelles des immigrants haïtiens mangeraient des animaux de compagnie, puis mardi, Trump a répété ces déclarations, qui, selon les responsables locaux et la police, ne sont pas étayées par des preuves.

Aucun journaliste n’a répondu à la porte de la maison de Clark jeudi. Un message demandant une réponse à la déclaration de Clark a été laissé aux représentants de Trump et de Vance, ainsi qu’au candidat républicain au Sénat Bernie Moreno, dont Clark a également mentionné le nom mardi.

De nombreux Haïtiens sont venus aux États-Unis pour fuir la pauvreté et la violence. Ils ont adopté la politique du président Joe Biden voies juridiques nouvelles et élargies d’entrer et ont évité les traversées illégales, ne représentant que 92 arrestations aux frontières sur plus de 56 000 en juillet, selon les dernières données disponibles.

L’administration Biden a récemment annoncé qu’environ 300 000 Haïtiens pourraient rester dans le pays au moins jusqu’en février 2026, avec droit à une autorisation de travail, en vertu d’une loi appelée Statut de protection temporaire. L’objectif est d’éviter que les gens soient expulsés vers des pays en crise.

Mardi, le gouverneur républicain de l’Ohio, Mike DeWine, a déclaré qu’il enverrait des forces de l’ordre et des millions de dollars en ressources médicales à la ville de Springfield, qui a fait face à une augmentation du nombre de migrants haïtiens temporaires. DeWine a déclaré que quelque 15 000 Haïtiens sont arrivés dans la ville d’environ 59 000 habitants depuis 2020 dans le cadre du programme de statut de protection temporaire, et il a exhorté le gouvernement fédéral à faire davantage pour aider les communautés touchées.

Le procureur général républicain de l’Ohio, Dave Yost, a également attiré l’attention sur la crise lundi lorsqu’il a demandé à son bureau d’étudier des voies légales – y compris le dépôt d’une plainte – pour empêcher le gouvernement fédéral d’envoyer « un nombre illimité de migrants dans les communautés de l’Ohio ».

___

Catalini a réalisé son reportage à Trenton, dans le New Jersey, et Smyth à Columbus, dans l’Ohio. Bruce Shipkowski, journaliste de l’Associated Press à Troms River, dans le New Jersey, a contribué à l’enquête.