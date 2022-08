Le père d’un jeune enfant tué par GO Train s’exprime

Le père d’une fillette de quatre ans qui a été heurtée et tuée par un train GO à Mississauga, en Ontario. la semaine dernière s’exprime pour la première fois depuis l’accident.

Emmanuel Nwabuoku a déclaré mardi à CP24 que sa fille, Mitchell, avait été mortellement heurtée par un train la semaine dernière alors qu’elle jouait avec ses frères et sœurs.

“Mitchell est un ange, elle parle comme un ange. Mitchell agit comme un ange”, a déclaré Nwabuoku.

Il a dit que sa fille avait quitté l’appartement avec ses frères et sœurs aînés pour descendre chercher de la glace au parc.

“À peine 15 minutes plus tard, nous avons reçu l’appel indiquant qu’elle ne pouvait plus respirer et nous nous sommes précipités immédiatement”, a déclaré Nwabuoku.

Vers 19 h 40, les intervenants d’urgence ont été appelés dans le secteur de la rue Dundas et du chemin Cawthra pour signaler qu’un enfant avait été heurté par un train GO.

Mitchell Nwabuoku a été frappé et tué par un train GO à Mississauga le mois dernier. (Fourni)

Emmanuel dit que ses enfants chassaient un papillon avant que sa plus jeune fille ne traverse un chemin et sur la voie ferrée où elle a été heurtée par un train entrant.

“Ils ont dit qu’ils avaient suivi un papillon. Ils jouaient dans le parc et ils ont chassé le papillon jusqu’à cet endroit. Je ne pouvais pas parler, je n’ai rien entendu d’autre. Seulement pour que je voie ma fille sans vie sur le sol, ” il a dit.

Peu avant 21 heures, la police de Peel a confirmé que Mitchell avait été déclaré mort sur les lieux.

Metrolinx, qui exploite le service de train GO, a déclaré qu’environ 300 passagers se trouvaient à bord du train lorsque l’enfant a été heurté.

Un témoin, propriétaire d’un garage à proximité, a déclaré au CP24 le lendemain de l’accident qu’il travaillait lorsqu’il a entendu un train klaxonner et le grincement d’un frein de chemin de fer.

“Quand je suis sorti de mon garage, j’ai vu le train s’arrêter. Cela ne s’était jamais produit auparavant”, a déclaré Muhammad Tayyab.

“Trois enfants criaient et pleuraient très fort. J’ai été choqué. J’ai couru là-bas… Je vois le corps, il y avait un enfant sur le côté… Ils ont été très grièvement blessés.”

Les résidents de la région ont parlé au CP24 après l’incident et ont déclaré que le manque de barrières aux voies ferrées est un problème connu et qu’il n’est pas rare de voir des personnes traverser les voies.

Mitchell est née en 2017 à Dallas, au Texas, et sa famille a déménagé au Canada en 2018.

Nwabuoku a déclaré qu’elle était une enfant heureuse qui apportait de la joie dans la vie de tout le monde.

Des équipes installent une clôture près d’une section de voies ferrées à Mississauga, en Ontario. le 27 juillet 2022.

“Mitchell est une personne vivante. Mitchell est une personne joyeuse. Mitchell a touché des vies… Mitchell ne peut pas dormir sans faire un câlin à tout le monde. Mitchell ne peut rien faire sans embrasser papa. Parce que Mitchell est la princesse de papa. Mitchell est tout pour nous. ,” il a dit.

Nwabuoku n’est pas seulement confronté à la perte de son enfant, mais aussi à la perte de sa mère décédée deux jours avant la mort de Mitchell. Il a dit que c’est pourquoi sa famille restait avec ses frères alors qu’ils planifiaient les arrangements funéraires de sa mère.

Il a ajouté qu’il n’avait pas de mots pour expliquer la douleur de perdre son enfant, mais a remercié tout le monde pour son amour et son soutien.

« Que puis-je dire… Je sais ce que cela signifie de perdre un enfant. Pour ceux qui pleurent pour nous, Dieu consolera chacun de nous.

Une enquête est en cours après qu’un jeune enfant a été mortellement heurté par un train GO le 26 juillet 2022.

Les funérailles de Mitchell ont eu lieu à Mississauga au salon funéraire Turner & Porter mardi matin.

Un porte-parole de Metrolinx a déclaré mardi qu’une enquête est en cours et que leurs “pensées restent avec la famille et les proches du jeune enfant”.

Avec des fichiers de Joshua Freeman de CP24 et de Phil Tsekouras de CTV News Toronto