Le père d’un héros écossais accouche de son bébé à la maison après que son partenaire ait accouché sous la DOUCHE

Un père HERO a accouché de sa propre petite fille – sous la douche.

Stuart Tyrie, 34 ans, a raconté comment son partenaire Taylor Penman, 24 ans, avait souffert de contractions mardi matin dernier et était allé se rafraîchir dans la salle de bain pendant qu’ils attendaient dans une ambulance.

Stuart Tyrie, 34 ans, a accouché de sa petite fille après que Taylor Penman, 24 ans, a accouché à la maison Crédit : The Scottish Sun

Eve Elizabeth est née sous la douche Crédit : The Scottish Sun

Mais l’assistante du magasin Aldi a soudainement commencé à travailler et a donné naissance à la petite Eve Elizabeth tout en tenant toujours la pomme de douche dans sa main.

Stuart a déclaré: « C’était terrifiant pour nous deux, mais notre bébé est d’une manière ou d’une autre venu au monde en toute sécurité – et certainement avec une éclaboussure. Elle est absolument parfaite.

« J’espère que son premier bain ce soir ne sera pas aussi dramatique. »

Stuart a raconté qu’il avait entendu un cri assourdissant dans la salle de bain avant de voir Taylor debout sous la douche avec un pied qui pendait hors d’elle.

Il a déclaré: « J’étais terrifié et j’ai immédiatement appelé le 999, mais Taylor savait quoi faire et mon adrénaline est montée en puissance. J’ai posé le téléphone et suis passé en pilote automatique. »

Taylor a ajouté: « Tout d’un coup, j’ai ressenti cette envie soudaine de faire pipi, puis j’ai senti son pied sortir. Elle était en infraction.

« Je savais que je devais sortir ce bébé de moi rapidement – et j’ai ressenti le besoin soudain de pousser, alors j’ai fait ce que mon corps me disait de faire.

« Je me souviens avoir regardé Stuart et son visage était aussi blanc que de la craie, une pure panique était sur son visage mais il est venu à côté de moi et l’a aidée à sortir »

Mais une panique supplémentaire est survenue lorsque le cordon ombilical s’est enroulé autour du cou du petit bambin.

Papa héros

Le directeur adjoint d’Aldi, Stuart, a déclaré: « Après que l’autre pied soit sorti, son corps pendait là. Elle avait l’air si sans vie, c’était très effrayant.

« J’ai finalement réussi à démêler le cordon et lui ai donné un petit frottement avec les mains.

« Et ça a marché, elle est devenue rose et a poussé son premier cri, quel soulagement pour nous deux. Ce fut un moment inoubliable et incroyable. »

Alors que Taylor s’asseyait dans le bain, tenant son nouveau-né, les médecins au téléphone ont dit à Stuart de saisir des lacets de chaussures pour attacher le cordon ombilical.

Une fois que l’équipe de l’ambulance est arrivée, il a eu l’honneur de le couper avant que la mère et le bébé ne soient transportés à l’hôpital Crosshouse de Kilmarnock pour être contrôlés.

Taylor a déclaré: « C’était dans l’ambulance quand la douleur m’a frappé, alors j’ai finalement reçu du gaz et de l’air.

« C’était drôle quand le placenta est sorti avec les lacets des chaussures de course de Stuart attachés.

« Ils lui ont en fait demandé s’il voulait les récupérer, mais ils lui ont dit ‘non, tu peux juste les garder.' »

‘Si belle’

Eve – qui pesait 7 livres 10 onces – avait un pied enflé à l’endroit où il s’est coincé pendant l’accouchement, mais était par ailleurs en parfaite santé.

Taylor a ajouté: « Et je ne peux pas croire à quel point je me sens bien, ça doit être parce que tout s’est passé si vite et je n’ai pas passé 10 heures dans la salle de travail.

« Ils nous ont gardés pendant la nuit car j’avais une pression élevée, ce qui n’est pas une surprise. »

Maintenant, le couple s’installe dans leur maison à Irvine, dans l’Ayrshire, en tant que famille de trois personnes, où bébé Eve s’épanouit.

Stuart a déclaré: « Je suis impressionné par Taylor et je ne peux tout simplement pas croire à quel point elle a été incroyable, elle était un héros absolu et a même réussi à se rendre à l’ambulance.

« Eve va très bien. Elle est si belle. Je ne peux pas m’empêcher de la regarder.

« Nous sommes très reconnaissants envers l’équipe d’ambulance et tenons à dire un grand merci. »

Taylor a ajouté: « Je pense que je suis sur le point de comprendre parce que cela ne semble pas réel.

« Stuart a appelé le 999 à 7h31 et je tenais Eve à 7h33 – c’était comme les deux minutes les plus longues de ma vie.

« Nous ne pouvons tout simplement pas croire que cela s’est passé comme ça, nous avons tellement de chance. Quelle façon de venir au monde. »

